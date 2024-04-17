Как два яйца: жителю Ростовской области удалили огромную щитовидку

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Раньше мужчина работал мастером строительного монтажа и привык к экстремальным условиям работы на севере. Там он строил склады для нефтяников и газовиков. Но его жизнь изменилась после того, как начались проблемы со здоровьем.
Выяснилось, у 36-летнего пациента диагностировали серьезные проблемы с щитовидной железой. Она увеличилась и была в шесть раз больше нормы.
— Щитовидка достигла размеров в два крупных куриных яйца — 150 кубических сантиметров. Для мужчин норма — 25 кубических сантиметров. Оперативное вмешательство требовало подготовки. Пациент прошел курс лечения у эндокринолога, — цитирует портал слова медиков.
Для подготовки к операции ростовчанину пришлось пройти длительный курс лечения.
Но благодаря своей выносливости мужчина успешно пережил операцию и теперь восстанавливается.
Ранее стало известно, что мотокроссер попал в кому после неудачного трюка.