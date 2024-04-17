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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Как два яйца: жителю Ростовской области удалили огромную щитовидку

Как два яйца: жителю Ростовской области удалили огромную щитовидку

17 апреля 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney
Как два яйца: жителю Ростовской области удалили огромную щитовидку

Жителю Ростовской области удалили щитовидку размером с два куриных яйца

Жителю Ростовской области врачи провели сложную операцию на щитовидной железе, сообщает «КП Ростов».

Раньше мужчина работал мастером строительного монтажа и привык к экстремальным условиям работы на севере. Там он строил склады для нефтяников и газовиков. Но его жизнь изменилась после того, как начались проблемы со здоровьем.

Выяснилось, у 36-летнего пациента диагностировали серьезные проблемы с щитовидной железой. Она увеличилась и была в шесть раз больше нормы.

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— Щитовидка достигла размеров в два крупных куриных яйца — 150 кубических сантиметров. Для мужчин норма — 25 кубических сантиметров. Оперативное вмешательство требовало подготовки. Пациент прошел курс лечения у эндокринолога, — цитирует портал слова медиков.

Для подготовки к операции ростовчанину пришлось пройти длительный курс лечения.

Но благодаря своей выносливости мужчина успешно пережил операцию и теперь восстанавливается.

Ранее стало известно, что мотокроссер попал в кому после неудачного трюка.

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