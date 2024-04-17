Климатолог Иошпа рассказал, каким будет лето в Ростовской области

Эксперт рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что аномальной жары в регионе не будет, даже если столбики термометров поднимутся до высоких плюсовых значений. Все дело в том, что лето, по предварительным прогнозам, окажется облачным. Апрель в регионе выдался относительно сухим. Осадков выпало меньше нормы. Вероятно, ждать обильных дождей стоит летом.