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Published Сегодня, 06:39

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Климатолог Иошпа рассказал, каким будет лето в Ростовской области

Климатолог Иошпа рассказал, каким будет лето в Ростовской области

17 апреля 2024, 06:39
Фото: rostov-gorod.ru
Климатолог Иошпа рассказал, каким будет лето в Ростовской области
Жаркого лета в Ростовской области в этом году ждать не стоит, заявил климатолог Александр Иошпа.

Эксперт рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что аномальной жары в регионе не будет, даже если столбики термометров поднимутся до высоких плюсовых значений. Все дело в том, что лето, по предварительным прогнозам, окажется облачным. Апрель в регионе выдался относительно сухим. Осадков выпало меньше нормы. Вероятно, ждать обильных дождей стоит летом.

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«Учитывая, что прогнозируются дожди, количество осадков может достигнуть 35 — 40 мм. Дальше осадки будут испаряться, что приведёт к облачности», — заключил ученый.

Также Иошпа предупредил о переменчивой погоде в апреле и в мае в Ростовской области. По его словам, похолодания будут сменяться жарой и наоборот до середины мая.

Ранее стало известно, как засушливый март повлияет на урожай в Ростовской области.

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