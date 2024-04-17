Климатолог Иошпа рассказал, каким будет лето в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Эксперт рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что аномальной жары в регионе не будет, даже если столбики термометров поднимутся до высоких плюсовых значений. Все дело в том, что лето, по предварительным прогнозам, окажется облачным. Апрель в регионе выдался относительно сухим. Осадков выпало меньше нормы. Вероятно, ждать обильных дождей стоит летом.
«Учитывая, что прогнозируются дожди, количество осадков может достигнуть 35 — 40 мм. Дальше осадки будут испаряться, что приведёт к облачности», — заключил ученый.
Также Иошпа предупредил о переменчивой погоде в апреле и в мае в Ростовской области. По его словам, похолодания будут сменяться жарой и наоборот до середины мая.
Ранее стало известно, как засушливый март повлияет на урожай в Ростовской области.