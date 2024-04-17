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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Коммунальный фонтан начал топить проспект Королева в Ростове-на-Дону

Коммунальный фонтан начал топить проспект Королева в Ростове-на-Дону

17 апреля 2024, 13:38
Фото: Видео соцсети
Коммунальный фонтан начал топить проспект Королева в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на проспекте Королева в среду, 17 апреля, произошла коммунальная авария, информацией поделились горожане в соцсетях.

В Сети появилось видео, на котором показаны бьющие в высоту потоки воды. Они достигали несколько метров.

«Сегодня в Ростове +30, поэтому на Королёва решили открыть новый фонтан», — написал автор. Пользователи в комментариях сообщили, что сейчас на северном нет воды.

«Вот так и знала, что надо было лодку покупать, а не машину», — пошутили ростовчане в комментариях.

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«У нас холодная есть, горячей нет», — заявили горожане. Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

Ранее власти сообщили, стоит ли ждать подтопления территории региона.

До этого эколог объяснил, где именно в донском регионе могут быть подтопления при паводках.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Авария#Происшествия#Коммунальный фонтан
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