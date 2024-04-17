Коммунальный фонтан начал топить проспект Королева в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Сети появилось видео, на котором показаны бьющие в высоту потоки воды. Они достигали несколько метров.
«Сегодня в Ростове +30, поэтому на Королёва решили открыть новый фонтан», — написал автор. Пользователи в комментариях сообщили, что сейчас на северном нет воды.
«Вот так и знала, что надо было лодку покупать, а не машину», — пошутили ростовчане в комментариях.
«У нас холодная есть, горячей нет», — заявили горожане. Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Ранее власти сообщили, стоит ли ждать подтопления территории региона.
До этого эколог объяснил, где именно в донском регионе могут быть подтопления при паводках.