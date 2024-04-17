Компании в Ростове массово набирают на работу студентов без опыта

Также работодатели стали активнее нанимать подростков и студентов без опыта. На последних спрос на рынке труда вырос на 91%. Вакансии, где не нужен опыт работы, стали публиковать в Ростове на 31% чаще. Работодателям проще взять неопытного соискателя и обучить его навыкам, чем искать и ждать опытного сотрудника в условиях дефицита кадров. Аналитики отмечают, что самих юношей и девушек больше привлекает офисная работа, однако растет интерес и к производственным вакансиям.