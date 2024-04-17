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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:37

Компании в Ростове массово набирают на работу студентов без опыта

Компании в Ростове массово набирают на работу студентов без опыта

17 апреля 2024, 13:35
Фото: 1MI
Компании в Ростове массово набирают на работу студентов без опыта
Практически в два раза вырос на рынке труда Ростовской области спрос на студентов без опыта, рассказали на встрече с журналистами аналитики «Авито Работа».

Сложная ситуация сложилась на рынке труда в Ростовской области. В регионе низкий уровень безработицы, а потому работодателям сложнее найти сотрудников. Чтобы привлечь их, компании идут на повышение зарплат и лояльнее относятся к новым форматам работы, как например, удаленная работа или гибкий график.

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Также работодатели стали активнее нанимать подростков и студентов без опыта. На последних спрос на рынке труда вырос на 91%. Вакансии, где не нужен опыт работы, стали публиковать в Ростове на 31% чаще. Работодателям проще взять неопытного соискателя и обучить его навыкам, чем искать и ждать опытного сотрудника в условиях дефицита кадров. Аналитики отмечают, что самих юношей и девушек больше привлекает офисная работа, однако растет интерес и к производственным вакансиям.

В целом, соискатели в регионе быстро находят на работу. Так, 56% трудоустраиваются в течение месяца, еще 29% находят работу за две недели и даже меньше.

Ранее эксперты заявили о дефиците строителей на рынке труда в Ростовской области.

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