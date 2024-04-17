Компании в Ростове массово набирают на работу студентов без опыта

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Сложная ситуация сложилась на рынке труда в Ростовской области. В регионе низкий уровень безработицы, а потому работодателям сложнее найти сотрудников. Чтобы привлечь их, компании идут на повышение зарплат и лояльнее относятся к новым форматам работы, как например, удаленная работа или гибкий график.
Также работодатели стали активнее нанимать подростков и студентов без опыта. На последних спрос на рынке труда вырос на 91%. Вакансии, где не нужен опыт работы, стали публиковать в Ростове на 31% чаще. Работодателям проще взять неопытного соискателя и обучить его навыкам, чем искать и ждать опытного сотрудника в условиях дефицита кадров. Аналитики отмечают, что самих юношей и девушек больше привлекает офисная работа, однако растет интерес и к производственным вакансиям.
В целом, соискатели в регионе быстро находят на работу. Так, 56% трудоустраиваются в течение месяца, еще 29% находят работу за две недели и даже меньше.
Ранее эксперты заявили о дефиците строителей на рынке труда в Ростовской области.