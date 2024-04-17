Лидер группы «Звери» помог пожилой ростовчанке дотащить тележку с мусором

Перед выступлением он прогуливался по Центральному рынку города, где обратил внимание на пенсионерку, которая везла в тележке ветки и мусор. Музыкант изначально хотел сфотографировать ее, но женщина попросила Романа о помощи. Так Билык познакомился с 75-летней Лидией Петровной.