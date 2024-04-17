Лидер группы «Звери» помог пожилой ростовчанке дотащить тележку с мусором

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
На своем концерте в Ростове 16 апреля солист группы «Звери» поделился с аудиторией трогательной историей о своей случайной встрече с местной жительницей.
Перед выступлением он прогуливался по Центральному рынку города, где обратил внимание на пенсионерку, которая везла в тележке ветки и мусор. Музыкант изначально хотел сфотографировать ее, но женщина попросила Романа о помощи. Так Билык познакомился с 75-летней Лидией Петровной.
Выяснилось, что Лидия Петровна пишет книги и хорошо знакома с творчеством группы «Звери». Тогда Роман Билык пригласил ее на свое предстоящее выступление.
И, как оказалось, женщина действительно пришла на концерт.
Ранее стало известно о создании музыкантами рекордного шоу.