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Роман Билык помог пожилой ростовчанке и подарил ей билет на концерт

Лидер группы «Звери» помог пожилой ростовчанке дотащить тележку с мусором

17 апреля 2024, 15:42
Фото: 1MI
Роман Билык помог пожилой ростовчанке и подарил ей билет на концерт
Роман Билык пригласил ростовскую пенсионерку на свой концерт после случайной встречи на рынке, сообщает donday.ru.

На своем концерте в Ростове 16 апреля солист группы «Звери» поделился с аудиторией трогательной историей о своей случайной встрече с местной жительницей.

Перед выступлением он прогуливался по Центральному рынку города, где обратил внимание на пенсионерку, которая везла в тележке ветки и мусор. Музыкант изначально хотел сфотографировать ее, но женщина попросила Романа о помощи. Так Билык познакомился с 75-летней Лидией Петровной.

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Выяснилось, что Лидия Петровна пишет книги и хорошо знакома с творчеством группы «Звери». Тогда Роман Билык пригласил ее на свое предстоящее выступление.

И, как оказалось, женщина действительно пришла на концерт.

Ранее стало известно о создании музыкантами рекордного шоу.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Концерт#Творчество#Пенсионерка#Пожилые люди#Центральный рынок#Книги#Музыкант#Роман Билык#Звери#Трогательная история#Лидия Петровна#Жест доброты
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