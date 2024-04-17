Мэр Сочи Копайгородский представил проект развития дорожной инфраструктуры города

Эксперты считают, что модернизация городского общественного транспорта, инициатором которой выступил Алексей Копайгородский, станет самой масштабной за последние 10 лет. Уже сейчас в Сочи на маршрутах курсируют 180 автобусов новых моделей на газомоторном топливе. До конца текущего года в город поступит еще 121 автобус на метане и 9 новых моделей электробусов.