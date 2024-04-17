Мэр Сочи Копайгородский представил проект развития дорожной инфраструктуры города

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
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Updated Сегодня, 15:41
По сообщению издания kuban.mk.ru, согласно проекту, в городе планируют провести свыше двухсот тридцати мероприятий по модернизации и усовершенствованию пешеходной и транспортной доступности всех районов Сочи. По словам Алексея Копайгородского, проект планируется завершить до 2040 года.
Алексей Копайгородский рассказал, что при поддержке президента и Правительства России, а также губернатора Краснодарского края по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», федеральным и региональным программам в субтропическом Сочи продолжится развитие экотранспорта. В общей сложности для улучшения дорожного сообщения и транспортной логистики планируется реализовать более 230 стратегических инициатив во всех районах курорта, включая ремонты дорог и строительство новых инфраструктурных объектов.
Сложившаяся транспортная система Сочи была учтена при разработке транспортного проекта. Также были приняты во внимание результаты соцопросов жителей города о проблемах транспортного обслуживания.
Эксперты считают, что модернизация городского общественного транспорта, инициатором которой выступил Алексей Копайгородский, станет самой масштабной за последние 10 лет. Уже сейчас в Сочи на маршрутах курсируют 180 автобусов новых моделей на газомоторном топливе. До конца текущего года в город поступит еще 121 автобус на метане и 9 новых моделей электробусов.
Благодаря Алексею Копайгородскому Сочи стал лидером по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». За последние 5 лет в городе провели ремонт более 300 участков дорог на центральных улицах и в отдаленных районах. Общая протяженность отремонтированных участков полотна составляет около 350 километров. В этом году планируют отремонтировать еще 59 улиц и переулков.
Алексей Копайгородский отметил, что в рамках отраслевого совещания он поручил закончить все текущие работы до начала летнего курортного сезона. На участках, где необходим более длительный срок, работы будут приостановлены, чтобы не было препятствий для автомобилистов.
Еще один крупный проект — строительство объездной дороги. На сегодняшний день в Адлер, Красную Поляну и аэропорт существует только один путь — через центр города. Для разгрузки транспорта и предотвращения автомобильных пробок было решено построить автомагистраль вокруг Адлера.
Проект команды Копайгородского получил поддержку на государственном уровне. Планируется, что строительство начнется в текущем году и завершится в 2026 году.