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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Мощная пыльная буря в Ростовской области попала на видео

Мощная пыльная буря в Ростовской области попала на видео

17 апреля 2024, 10:16
Фото: Unsplash
Мощная пыльная буря в Ростовской области попала на видео

Пыльная буря надвигается на Ростовскую область

В Интернете опубликовали видео, на котором показана надвигающаяся на Ростовскую область пыльная буря, ролик появился в соцсетях.

Очевидцы рассказали, что сняли видео в Красносулинском районе. Вдалеке было видно огромное грязное облако над землей.

В комментариях пользователи написали, что в том районе находится карьер и пыль может подниматься из-за него.

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Мощная пыльная буря в Ростовской области попала на видео
Видео: ТГ канал Ростов№1

«Сегодня попал в эту пыльную бурю около 12 часов. Видимость составляла всего 10 метров, никогда такого не видел», — сообщили местные жители.

Добавим, что пыльные бури довольно редкое явление в регионе, но периодически они появляются. Одна из них была в сентябре минувшего года.

Ранее эксперт рассказала о страшном влиянии пробок на качество воздуха в Ростове.

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#Илья Протвинов#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пыльная буря
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