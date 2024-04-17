Мощная пыльная буря в Ростовской области попала на видео

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Очевидцы рассказали, что сняли видео в Красносулинском районе. Вдалеке было видно огромное грязное облако над землей.
В комментариях пользователи написали, что в том районе находится карьер и пыль может подниматься из-за него.
«Сегодня попал в эту пыльную бурю около 12 часов. Видимость составляла всего 10 метров, никогда такого не видел», — сообщили местные жители.
Добавим, что пыльные бури довольно редкое явление в регионе, но периодически они появляются. Одна из них была в сентябре минувшего года.
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