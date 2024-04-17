Новый автовокзал в Ростове-на-Дону откроют в юбилею города

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Глава региона посетил строящийся комплекс и проверил работы по благоустройству. По его словам, работы выполняются по утвержденному графику.
«Бизнес, областные и городские власти имеют задачу в полном объеме комплекс запустить к юбилею города. Этот вокзал станет центром притяжения транспорта», — уточнил Голубев.
Отмечается, что тестовые перевозки запланированы уже на лето 2024 года. Напомним, что строительство Центрального областного автовокзала идет на территории старого аэропорта.
Основная цель данного проекта — снижение нагрузки на дорожное движение города от автобусов, курсирующих по различным маршрутам. Новый комплекс будет занимать площадь более 5 тысяч квадратных метров и способен обслуживать до 10 тысяч пассажиров в день.