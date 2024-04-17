Новый автовокзал в Ростове-на-Дону откроют в юбилею города

Основная цель данного проекта — снижение нагрузки на дорожное движение города от автобусов, курсирующих по различным маршрутам. Новый комплекс будет занимать площадь более 5 тысяч квадратных метров и способен обслуживать до 10 тысяч пассажиров в день.