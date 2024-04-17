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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Новый автовокзал в Ростове-на-Дону откроют в юбилею города

Новый автовокзал в Ростове-на-Дону откроют в юбилею города

17 апреля 2024, 11:05
Фото: Donland.ru
Новый автовокзал в Ростове-на-Дону откроют в юбилею города
В Ростове-на-Дону в полном объеме новый автовокзал заработает к юбилею города, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона посетил строящийся комплекс и проверил работы по благоустройству. По его словам, работы выполняются по утвержденному графику.

«Бизнес, областные и городские власти имеют задачу в полном объеме комплекс запустить к юбилею города. Этот вокзал станет центром притяжения транспорта», — уточнил Голубев.

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Фото: Donland.ru

Отмечается, что тестовые перевозки запланированы уже на лето 2024 года. Напомним, что строительство Центрального областного автовокзала идет на территории старого аэропорта.

Основная цель данного проекта — снижение нагрузки на дорожное движение города от автобусов, курсирующих по различным маршрутам. Новый комплекс будет занимать площадь более 5 тысяч квадратных метров и способен обслуживать до 10 тысяч пассажиров в день.

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#Илья Протвинов#Город#Ростов-на-Дону#Автовокзал#Юбилей
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