Общественник предложил «перепрофилировать» бизнес наливаек после закрытия в Ростове

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Напомним, что с апреля 2024 года в нашей стране начал реализацию закон о запрете данных питейных заведений на первых этажах жилых домов. Теперь регионы получили право ограничивать время продажи алкогольной продукции.
По словам эксперта, запрет на продажу алкоголя после 23.00 мск существует уже давно. Однако из-за лазейки в законодательстве, под видом кафе, магазин мог торговать алкоголем и после 23.00, но только навынос.
«Многие ростовчане, в чьих домах расположены наливайки, с тревогой ждут каждое лето, когда любители легкого алкоголя начнут стягиваться к ним во дворы. Мера закрыть наливайки — очень хороша. Жаль только, что много запоздала», — отмечает Владислав Махмудов.
Эксперт добавляет, что наливайки на первых этажах домов — это легкий бизнес. Но с точки зрения отношения к здоровью потребителей — кощунственный и неправильный.
«Зачастую, в этих питейных заведениях торгуют пивом сомнительного качества и происхождения», — разъясняет спикер.
По подсчетам, в Ростовской области предполагается закрыть порядка восьми тысяч наливаек. Из них 116 — в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект об этом уже подготовлен в регионе. Сегодня он проходит стадию общественного обсуждения.
«Не думаю, что предприниматели сильно пострадают от закрытия такого бизнеса. Они смогут переориентировать бизнес на что-то полезное. Ростовская область считается туристическим регионом. Соответственно, можно заняться производством сувенирной продукции. Тогда и экономика будет работать по иному — на пользу нашего общества», — делится мнением эксперт.