rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Общественник предложил перепрофилировать бизнес наливаек после их закрытия в Ростове

Общественник предложил «перепрофилировать» бизнес наливаек после закрытия в Ростове

17 апреля 2024, 08:40
Фото: unsplash
Общественник предложил перепрофилировать бизнес наливаек после их закрытия в Ростове

В Ростове хотят перепрофилировать бизнес закрытых наливаек

Жалоб на питейные заведения, так называемые наливайки, расположенные на первых этажах многоквартирных домов в Ростове, поступает очень много, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что с апреля 2024 года в нашей стране начал реализацию закон о запрете данных питейных заведений на первых этажах жилых домов. Теперь регионы получили право ограничивать время продажи алкогольной продукции.

По словам эксперта, запрет на продажу алкоголя после 23.00 мск существует уже давно. Однако из-за лазейки в законодательстве, под видом кафе, магазин мог торговать алкоголем и после 23.00, но только навынос.

«Многие ростовчане, в чьих домах расположены наливайки, с тревогой ждут каждое лето, когда любители легкого алкоголя начнут стягиваться к ним во дворы. Мера закрыть наливайки — очень хороша. Жаль только, что много запоздала», — отмечает Владислав Махмудов.

Эксперт добавляет, что наливайки на первых этажах домов — это легкий бизнес. Но с точки зрения отношения к здоровью потребителей — кощунственный и неправильный.

«Зачастую, в этих питейных заведениях торгуют пивом сомнительного качества и происхождения», — разъясняет спикер.
«Зачастую, в этих питейных заведениях торгуют пивом сомнительного качества и происхождения», — разъясняет спикер.«Зачастую, в этих питейных заведениях торгуют пивом сомнительного качества и происхождения», — разъясняет спикер.
«Зачастую, в этих питейных заведениях торгуют пивом сомнительного качества и происхождения», — разъясняет спикер.
Фото: unsplash
«Наливайкам» и «пивнякам» в Ростове запретят работать возле жилых домов
Узнать подробнее

По подсчетам, в Ростовской области предполагается закрыть порядка восьми тысяч наливаек. Из них 116 — в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект об этом уже подготовлен в регионе. Сегодня он проходит стадию общественного обсуждения.

«Не думаю, что предприниматели сильно пострадают от закрытия такого бизнеса. Они смогут переориентировать бизнес на что-то полезное. Ростовская область считается туристическим регионом. Соответственно, можно заняться производством сувенирной продукции. Тогда и экономика будет работать по иному — на пользу нашего общества», — делится мнением эксперт.
В Ростовской области придумали способ борьбы с «наливайками»
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти Ростова запретили размещать «наливайки» ближе 20 метров от жилых домовВ Ростовской области будут искать незаконные «рюмочные» и «наливайки»Власти Ростовской области намерены закрыть «наливайки» с 1 июня 2021 года
#Дарья Демидова#Общество#Бизнес#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Алкоголь#Запрет#Ростов#Законопроект#Наливайки
Подпишитесь
Власти Ростовской области выделили на борьбу с паводками 6 млн рублей
Вчера, 17:58
Климатолог Иошпа рассказал, каким будет лето в Ростовской области
Сегодня, 06:39
Похолодание накроет Ростовскую область с 19 апреля
Сегодня, 05:49
Ситуация с найденными замерзшими детьми в Ростовской области дошла до Бастрыкина
Сегодня, 04:58
Два городских автобуса столкнулись в Ростове из-за гонки водителей
Вчера, 16:03
Стала известна судьба гипермаркетов «Ашан» в Ростове
Вчера, 14:00
"