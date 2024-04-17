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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В Ростовской области во время тренировки два мотоциклиста столкнулись в воздухе

Один в коме: в Ростовской области мотокроссеры столкнулись во время трюка

17 апреля 2024, 15:32
Фото: unsplash.com
В Ростовской области во время тренировки два мотоциклиста столкнулись в воздухе

В Ростовской области мотокроссеры столкнулись в воздухе во время трюка

Во время тренировки трюков на мотокроссе под Новошахтинском произошло столкновение двух мотокроссменов в воздухе, сообщает телеграм-канал «112».

Во время выполнения прыжка на земляном валу, оба спортсмена оказались на одной высоте и сблизились в одной точке.

В результате столкновения оба мотокроссмена получили травмы. Один из них, по словам очевидцев, находится в коматозном состоянии, а второй также был госпитализирован с серьезными повреждениями.

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На месте происшествия работают специалисты и правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что столкнулись автобусы, устроившие гонку в Ростове.

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