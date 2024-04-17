Один в коме: в Ростовской области мотокроссеры столкнулись во время трюка

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Во время выполнения прыжка на земляном валу, оба спортсмена оказались на одной высоте и сблизились в одной точке.
В результате столкновения оба мотокроссмена получили травмы. Один из них, по словам очевидцев, находится в коматозном состоянии, а второй также был госпитализирован с серьезными повреждениями.
На месте происшествия работают специалисты и правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее стало известно, что столкнулись автобусы, устроившие гонку в Ростове.