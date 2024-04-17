Олигарху Саввиди дали распланировать более 10 га земли на левом берегу Ростова

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Компания, принадлежащая олигарху Ивану Саввиди, получила разрешение от властей размежевать и откорректировать планировку территории на левом берегу Ростова, рядом с береговой линией. Речь идет об участке между базами отдыха на Левобережной, 57 и Левобережной, 45б.
Также компании поручили откорректировать проект планировки территории в границах береговой линии Дона, Ворошиловского моста, Левобережной улицы и Чемордачки.
Общая площадь участков, для которой составят документацию, составляет больше десяти гектаров.
Ранее сообщалось, что власти разработают новый проект Генплана Ростова за 15,8 миллиона рублей.