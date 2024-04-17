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Олигарху Саввиди дали распланировать более 10 га земли на левом берегу Ростова

Олигарху Саввиди дали распланировать более 10 га земли на левом берегу Ростова

17 апреля 2024, 08:25
Фото: Valerie V/Unsplash
Олигарху Саввиди дали распланировать более 10 га земли на левом берегу Ростова
ООО «Агроком холдинг» распланирует землю рядом с базами отдыха в Левобережье, следует из документов на сайте администрации Ростова.

Компания, принадлежащая олигарху Ивану Саввиди, получила разрешение от властей размежевать и откорректировать планировку территории на левом берегу Ростова, рядом с береговой линией. Речь идет об участке между базами отдыха на Левобережной, 57 и Левобережной, 45б.

Также компании поручили откорректировать проект планировки территории в границах береговой линии Дона, Ворошиловского моста, Левобережной улицы и Чемордачки.

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Общая площадь участков, для которой составят документацию, составляет больше десяти гектаров.

Ранее сообщалось, что власти разработают новый проект Генплана Ростова за 15,8 миллиона рублей.

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