Олигарху Саввиди дали распланировать более 10 га земли на левом берегу Ростова

Компания, принадлежащая олигарху Ивану Саввиди, получила разрешение от властей размежевать и откорректировать планировку территории на левом берегу Ростова, рядом с береговой линией. Речь идет об участке между базами отдыха на Левобережной, 57 и Левобережной, 45б.