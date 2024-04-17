По результатам эксперимента TechBullion лучшей российской нейросетью стала Kandinsky

Исследование основывалось на изучении ряда аналитических данных, согласно которым функционирование моделей можно было оценить не только с точки зрения визуального качества, но и того, насколько детально сгенерированное изображение каждой изучаемой нейросети отображает основную концепцию или идею промпта. Помимо этого, внимание обращали на сбалансированность изображения и его основных элементов, эстетику подачи для пользователей. Немаловажно также, насколько та или иная модель могла передать суть техники в случае с промптами, где задавались определенные художественные стили (импрессионизм, киберпанк и другие).