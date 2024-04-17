По результатам эксперимента TechBullion лучшей российской нейросетью стала Kandinsky

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
В рамках эксперимента решено было изучать лишь те сервисы, в основе которых лежат фундаментальные модели собственной разработки. Как сообщает newsnn.ru, данный подход помог выявить на удивление ограниченное предложение, лидерами которого стали США, Россия, Индия и КНР. Такое положение дел ярко иллюстрирует, насколько значительные технологические ресурсы и затраты требуются для создания подобных революционных разработок.
Исследование основывалось на изучении ряда аналитических данных, согласно которым функционирование моделей можно было оценить не только с точки зрения визуального качества, но и того, насколько детально сгенерированное изображение каждой изучаемой нейросети отображает основную концепцию или идею промпта. Помимо этого, внимание обращали на сбалансированность изображения и его основных элементов, эстетику подачи для пользователей. Немаловажно также, насколько та или иная модель могла передать суть техники в случае с промптами, где задавались определенные художественные стили (импрессионизм, киберпанк и другие).
Самой достойной среди отечественных нейросетей была признана Kandinsky, представленная широкой аудитории в 2022 году. Эксперты назвали в числе достоинств данной нейросети генерацию произведений абстрактного искусства, создание притягивающих взгляд композиций, которые наталкивают аудиторию на созерцательные размышления. Для того чтобы придумать оптимальный запрос к таким «полотнам», пользователь должен быть знаком с концепциями абстрактного искусства.
Стоит отметить, что в топ-10 вошла и YandexART, также позволяющая генерировать визуальный контент. Эта нейросеть имеет прокачанные навыки генерации образов во множестве стилей. При этом для достижения оптимального ответа на запрос придется как следует поразмыслить над формулировками. Лидирующие позиции в проведенном исследовании отданы моделям из США — Midjourney, SDXL Turbo и Dall-E 3.