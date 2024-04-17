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Подачу воды перекроют на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 18 апреля

Подачу воды перекроют на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 18 апреля

17 апреля 2024, 05:15
Фото: 1MI
Часть жителей Ростова-на-Дону с четверга, 18 апреля, останется без воды. Информацию предоставила компания «Ростовводоканал».

Ограничения введут с 08.30 мск 18 апреля до 08.00 19 числа на Красноармейской от Доломановского до Сиверса. Также это касается Сиверса на участке от Красноармейской до 1-й переулок.

Пониженным давлением вода будет подаваться по улицам Минераловодская, Республиканская, Писательская, Песчаная, в переулке Веселый. Дело в том, что рабочим предстоит переподключить участок водопроводной сети.

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Кроме того, с 9 утра 18 апреля сутки не будет воды на Доватора, Малиновского, Еременко, Малиновского, Ткачева. Ограничения введут также на проспекте Солженицына.

Ранее власти рассказали, будет ли топить территории донского региона.

До этого Дон подтопил центральный пляж Ростова на левом берегу.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Вода#Отключение
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