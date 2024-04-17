Похолодание накроет Ростовскую область с 19 апреля

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
В среду и четверг, 17 и 18 апреля, температура составит около +30 градусов. Осадков не обещают, но должно быть облачно.
Но с пятницы начнется похолодание и температура окажется на отметке +21 градус. В остальном погодные условия не поменяются.
На выходных средняя температура составит +20 градусов, а ветер усилится до семи метров в секунду. На следующей неделе прогнозируют такую же погоду. В самом начале будет облачно, а в среду должно выглянуть солнце.
Согласно прогнозам, в ночь на понедельник, 22 апреля, ожидаются дожди. А температура опустится до +10 градусов.
Ранее до 145 тысяч жителей Ростовской области оставались без света из-за циклона «Ольга».