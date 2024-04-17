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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:51

Похолодание накроет Ростовскую область с 19 апреля

Похолодание накроет Ростовскую область с 19 апреля

17 апреля 2024, 05:49
Фото: 1MI
В Ростовской области на этой неделе прогнозируют резкое похолодание после жаркой погоды, сообщили синоптики.

В среду и четверг, 17 и 18 апреля, температура составит около +30 градусов. Осадков не обещают, но должно быть облачно.

Но с пятницы начнется похолодание и температура окажется на отметке +21 градус. В остальном погодные условия не поменяются.

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На выходных средняя температура составит +20 градусов, а ветер усилится до семи метров в секунду. На следующей неделе прогнозируют такую же погоду. В самом начале будет облачно, а в среду должно выглянуть солнце.

Согласно прогнозам, в ночь на понедельник, 22 апреля, ожидаются дожди. А температура опустится до +10 градусов.

Ранее до 145 тысяч жителей Ростовской области оставались без света из-за циклона «Ольга».

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Похолодание
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