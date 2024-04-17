Поставки машин в Ростов-на-Дону могут резко сократиться из-за новых правил ввоза

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Она рассказала, что общему росту продаж автомобилей в начале 2024 года способствовало снижение цен на некоторые марки китайских машин вследствие заполненных дилерских складов, а также желание соотечественников приобрести автомобиль до вступления в силу изменений по поставкам авто по схеме параллельного импорта.
Напомним, что с 1 апреля 2024 года ввоз автомобилей в Россию по параллельному импорту возможен только через российскую таможню с оплатой всех соответствующих ставок, акцизов и налогов, либо через страны Таможенного союза, но с доначислением платежей в счет утилизационного сбора. Все остальные возможности теперь запрещены.
«Скорее всего, после с апреля продажи автомобилей в России начнут падать. Мы прогнозируем уменьшение поставок машин из ЕАЭС на 30-40% — именно такая часть параллельного импорта была за мелкими перекупщиками и брокерами», — прокомментировала нововведения Ирина Франк.
Она предположила, что к концу 2024 года ситуация выровняется, когда люди привыкнут к новым правилам и ценам. Но, по ее словам, до конца года еще много времени, и никто не знает, какие новшества могут быть приняты на законодательном уровне. Причем эти новшества могут способствовать как росту продаж авто, так и его снижению.