rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Поставки машин в Ростов-на-Дону могут резко сократиться из-за новых правил ввоза

Поставки машин в Ростов-на-Дону могут резко сократиться из-за новых правил ввоза

17 апреля 2024, 09:31
Фото: Unsplash
Поставки машин в Ростов-на-Дону могут резко сократиться из-за новых правил ввоза
В России, в том числе Ростовской области, могут упасть продажи автомобилей, сообщила RostovGazeta управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Она рассказала, что общему росту продаж автомобилей в начале 2024 года способствовало снижение цен на некоторые марки китайских машин вследствие заполненных дилерских складов, а также желание соотечественников приобрести автомобиль до вступления в силу изменений по поставкам авто по схеме параллельного импорта.

Напомним, что с 1 апреля 2024 года ввоз автомобилей в Россию по параллельному импорту возможен только через российскую таможню с оплатой всех соответствующих ставок, акцизов и налогов, либо через страны Таможенного союза, но с доначислением платежей в счет утилизационного сбора. Все остальные возможности теперь запрещены.

Ростовчане увеличили спрос на автомобили в кредит
Узнать подробнее

«Скорее всего, после с апреля продажи автомобилей в России начнут падать. Мы прогнозируем уменьшение поставок машин из ЕАЭС на 30-40% — именно такая часть параллельного импорта была за мелкими перекупщиками и брокерами», — прокомментировала нововведения Ирина Франк.

Она предположила, что к концу 2024 года ситуация выровняется, когда люди привыкнут к новым правилам и ценам. Но, по ее словам, до конца года еще много времени, и никто не знает, какие новшества могут быть приняты на законодательном уровне. Причем эти новшества могут способствовать как росту продаж авто, так и его снижению.

Читайте также:
Ростовчане увеличили спрос на автомобили в кредитЖители Ростовской области стали массово скупать автомобили в кредитАвтомобили в Ростове стали взламывать при помощи монеток
#Илья Протвинов#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Машин#Поставки#Правила ввоза#Продажи автомобилей
Подпишитесь
Ситуация с найденными замерзшими детьми в Ростовской области дошла до Бастрыкина
Сегодня, 04:58
Власти назвали причину отмены речных рейсов «Валдая» в Ростовской области
Сегодня, 09:28
Мощная пыльная буря в Ростовской области попала на видео
Сегодня, 10:16
В Ростове-на-Дону осудили 76-летнего участника украинского штурмового батальона
Сегодня, 10:50
В Ростове-на-Дону осудили 76-летнего участника украинского штурмового батальона
Сегодня, 10:50
"