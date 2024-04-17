Поставки машин в Ростов-на-Дону могут резко сократиться из-за новых правил ввоза

Она предположила, что к концу 2024 года ситуация выровняется, когда люди привыкнут к новым правилам и ценам. Но, по ее словам, до конца года еще много времени, и никто не знает, какие новшества могут быть приняты на законодательном уровне. Причем эти новшества могут способствовать как росту продаж авто, так и его снижению.