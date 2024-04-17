Прокуратура отчитала губернатора Голубева за ущемленные права сирот

Прокуратура выявила, что нормативные акты Ростовской области не соответствовали федеральным законам, лишая детей-сирот права на бесплатное проживание в жилье опекунов и приемных родителей. В связи с этим надзорный орган потребовал от руководства региона безотлагательно устранить данные нарушения и обеспечить соблюдение социальных гарантий для данной категории граждан.