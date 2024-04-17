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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:37

Прокуратура отчитала губернатора Голубева за ущемленные права сирот

Прокуратура отчитала губернатора Голубева за ущемленные права сирот

17 апреля 2024, 13:35
Фото: donland.ru
Прокуратура отчитала губернатора Голубева за ущемленные права сирот
В Ростовской области региональные власти длительное время не приводили местную нормативную базу в соответствие с федеральным законодательством и таким образом ущемляли права детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура выявила, что нормативные акты Ростовской области не соответствовали федеральным законам, лишая детей-сирот права на бесплатное проживание в жилье опекунов и приемных родителей. В связи с этим надзорный орган потребовал от руководства региона безотлагательно устранить данные нарушения и обеспечить соблюдение социальных гарантий для данной категории граждан.

Фактическое рассмотрение представления прокуратуры находится под контролем надзорного ведомства.

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Власти региона теперь обязаны привести региональное законодательство в полное соответствие с федеральными нормами, защищающими права детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее стало известно, что следком взял на особый контроль дело о гуляющих без присмотра взрослых малолетних детей.

#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Голубев#Губернатор#Дети-сироты#Социальная защита#Жилые помещения#Опекуны#Нормативная база#Ущемление прав#Попечители#Приемные родители#Федеральное законодательство#Акт прокурорского реагирования#Уязвимые категории граждан
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