Прокуратура отчитала губернатора Голубева за ущемленные права сирот

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Прокуратура выявила, что нормативные акты Ростовской области не соответствовали федеральным законам, лишая детей-сирот права на бесплатное проживание в жилье опекунов и приемных родителей. В связи с этим надзорный орган потребовал от руководства региона безотлагательно устранить данные нарушения и обеспечить соблюдение социальных гарантий для данной категории граждан.
Фактическое рассмотрение представления прокуратуры находится под контролем надзорного ведомства.
Власти региона теперь обязаны привести региональное законодательство в полное соответствие с федеральными нормами, защищающими права детей, оставшихся без попечения родителей.
Ранее стало известно, что следком взял на особый контроль дело о гуляющих без присмотра взрослых малолетних детей.