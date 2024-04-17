Путину пожаловались на невыплату денег строителям водовода из Ростова в Донбасс

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Издание со ссылкой на одного из водителей пишет, что баннер появился возле поворота на село Покровское под Таганрогом. Он закреплен на грузовике и на нем написано обращение к президенту Владимиру Путину.
По информации издания, в тексте говорится, что участвовавшие в строительстве водовода из Ростовской области на Донбасс, обратились к президенту с просьбой о помощи в получении оплаты за выполненную работу. Они заявили, что для получения денег им якобы рекомендовали обращаться к главе государства.
Авторы текста попросили им помочь. Добавим, что официальной информации о невыплате денег не поступало, она уточняется.
Ранее появилась информация о строительстве 200 километров водовода, в работах задействовали две тысячи человек. Им потребовались более тысячи единиц техники.