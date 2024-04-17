Путину пожаловались на невыплату денег строителям водовода из Ростова в Донбасс

По информации издания, в тексте говорится, что участвовавшие в строительстве водовода из Ростовской области на Донбасс, обратились к президенту с просьбой о помощи в получении оплаты за выполненную работу. Они заявили, что для получения денег им якобы рекомендовали обращаться к главе государства.