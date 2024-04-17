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Published Сегодня, 12:49

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Путину пожаловались на невыплату денег строителям водовода из Ростова в Донбасс

Путину пожаловались на невыплату денег строителям водовода из Ростова в Донбасс

17 апреля 2024, 12:49
Фото: ВСК МО РФ
Путину пожаловались на невыплату денег строителям водовода из Ростова в Донбасс
В Ростовской области вывесили баннер с жалобой на невыплату зарплат рабочим, строившим водовод в Донбасс, сообщает Donnews.

Издание со ссылкой на одного из водителей пишет, что баннер появился возле поворота на село Покровское под Таганрогом. Он закреплен на грузовике и на нем написано обращение к президенту Владимиру Путину.

По информации издания, в тексте говорится, что участвовавшие в строительстве водовода из Ростовской области на Донбасс, обратились к президенту с просьбой о помощи в получении оплаты за выполненную работу. Они заявили, что для получения денег им якобы рекомендовали обращаться к главе государства.

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Авторы текста попросили им помочь. Добавим, что официальной информации о невыплате денег не поступало, она уточняется.

Ранее появилась информация о строительстве 200 километров водовода, в работах задействовали две тысячи человек. Им потребовались более тысячи единиц техники.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Путин#Водовод#Строители#Происшествия#Невыплата зарплат
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