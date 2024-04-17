Ростов накрыла аномальная жара, а за желание поработать дают еще больше денег

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Telegram-каналы начали писать о невозможности прокатиться по реке на «Валдаях». Ростовчане пытались выяснить причину отмены рейсов, но им ее не называли.
Теперь эту ситуацию прокомментировали в правительстве Ростовской области и рассказали, что последние рейсы речных судов «Валдай» были отменены из-за неблагоприятной погоды.
«Они не выходили на маршруты 15 и 16 апреля из-за сильного ветра и нагонной волны. С 17 числа суда выведены из эксплуатации для проведения технического регламента», — уточнили власти.
Снова выйдут на маршруты «Валдаи» только с 27 апреля.
В Ростове безработица достигла исторически низкого уровня, составляющего 2,7%. Представители «Авито Работа» рассказали, что в связи с нехваткой кандидатов на вакансии сейчас не хватает персонала для работодателей.
Компании вынуждены предпринимать шаги для поиска новых сотрудников и сохранения работающего персонала. В ответ на это в регионе начали повышать зарплаты, что привело к увеличению их на 5,3%. Средний уровень предлагаемой заработной платы в настоящее время составляет 54 923 рубля.
Активность соискателей сократилась на 35%, что стало новым трендом. Это привело к тому, что работодатели обратились к тем категориям граждан, которые ранее были менее привлекательны для них.
В Ростове-на-Дону наступила жаркая погода, что позволило побить температурный рекорд.
Температура воздуха в городе достигла +29 градусов, чего не наблюдалось уже более двух десятков лет. Согласно открытым данным, последний раз подобный рекорд был установлен в 1999 году, когда 17 апреля температура поднялась до +25 градусов.
Дополнительно, стоит отметить, что минимальная температура в этот день была зафиксирована в 1946 году и составила -4,2 градуса.