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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Ростов накрыла аномальная жара, а за желание поработать дают еще больше денег

Ростов накрыла аномальная жара, а за желание поработать дают еще больше денег

17 апреля 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в среду, 17 апреля, побили температурный рекорд, сложился дефицит работников и отменили рейсы речных судов «Валдаи», все самое важное за день, в материале RostovGazeta.

Отмена рейсов речных судов

Telegram-каналы начали писать о невозможности прокатиться по реке на «Валдаях». Ростовчане пытались выяснить причину отмены рейсов, но им ее не называли.

Теперь эту ситуацию прокомментировали в правительстве Ростовской области и рассказали, что последние рейсы речных судов «Валдай» были отменены из-за неблагоприятной погоды.

«Они не выходили на маршруты 15 и 16 апреля из-за сильного ветра и нагонной волны. С 17 числа суда выведены из эксплуатации для проведения технического регламента», — уточнили власти.

Снова выйдут на маршруты «Валдаи» только с 27 апреля.

Дефицит сотрудников

В Ростове безработица достигла исторически низкого уровня, составляющего 2,7%. Представители «Авито Работа» рассказали, что в связи с нехваткой кандидатов на вакансии сейчас не хватает персонала для работодателей.

В Ростовской области возник острый дефицит рабочей силы
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Компании вынуждены предпринимать шаги для поиска новых сотрудников и сохранения работающего персонала. В ответ на это в регионе начали повышать зарплаты, что привело к увеличению их на 5,3%. Средний уровень предлагаемой заработной платы в настоящее время составляет 54 923 рубля.

Активность соискателей сократилась на 35%, что стало новым трендом. Это привело к тому, что работодатели обратились к тем категориям граждан, которые ранее были менее привлекательны для них.

Температурный рекорд

В Ростове-на-Дону наступила жаркая погода, что позволило побить температурный рекорд.

Температура воздуха в городе достигла +29 градусов, чего не наблюдалось уже более двух десятков лет. Согласно открытым данным, последний раз подобный рекорд был установлен в 1999 году, когда 17 апреля температура поднялась до +25 градусов.

Дополнительно, стоит отметить, что минимальная температура в этот день была зафиксирована в 1946 году и составила -4,2 градуса.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Температурный рекорд
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