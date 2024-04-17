Ростовчанин пожаловались на отдыхающих, которые бросают мусор на набережной

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Напомним, что рощу на Береговой в Ростове изначально облюбовали нелегальные возчики мусора. Жители ближайших домов жаловались на постоянные горы отходов от стройки, которые привозили ночью. В итоге, люди зафиксировали на видео, кто и как сгружает отходы рощу.
«После освещения информации о нарушителях, строительный мусор еще пару раз привозили в рощу. Сейчас, думаю, это прекратиться. Все же понимают, что стало тепло, в роще много людей — все отдыхают на природе. Думаю, только это и спасло», — отмечает Сергей Кабаненко.
Собеседник добавляет, что сейчас появилась другая проблема. По его словам, отдыхающие в роще устроили настоящее свинство. Весь берег Дона сегодня усыпан бутылками, шприцами, битыми стеклами и порванными пакетами с остатками провизии.
«Люди думают, что если после себя собрали мусор в пакет, значит, все убрали. А пакет их кто-нибудь унесет. Только мусор из пакетов разносит ветром, смывает в реку водой», — констатирует собеседник.
Ростовчанин полагает, что выходом из ситуации может стать установка мусорных жбанов с последующим вывозом отходов.
«Но кто этим должен заниматься, к кому обращаться, кто собственник этого земельного участка, мы не знаем», — говорит горожанин.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему мусорная реформа провалилась на Дону.