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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Ростовчане пожаловались на отдыхающих, которые оставляют мусор в роще возле Дона

Ростовчанин пожаловались на отдыхающих, которые бросают мусор на набережной

17 апреля 2024, 15:03
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
Ростовчане пожаловались на отдыхающих, которые оставляют мусор в роще возле Дона
С наступлением весны ростовчане стали активно отдыхать на природе. Только мусор после своего отдыха убирают далеко не все. О заваленной отходами после отдыха горожан роще возле дома на Береговой, сообщил RostovGazeta активист Сергей Кабаненко.

Напомним, что рощу на Береговой в Ростове изначально облюбовали нелегальные возчики мусора. Жители ближайших домов жаловались на постоянные горы отходов от стройки, которые привозили ночью. В итоге, люди зафиксировали на видео, кто и как сгружает отходы рощу.

«После освещения информации о нарушителях, строительный мусор еще пару раз привозили в рощу. Сейчас, думаю, это прекратиться. Все же понимают, что стало тепло, в роще много людей — все отдыхают на природе. Думаю, только это и спасло», — отмечает Сергей Кабаненко.
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Собеседник добавляет, что сейчас появилась другая проблема. По его словам, отдыхающие в роще устроили настоящее свинство. Весь берег Дона сегодня усыпан бутылками, шприцами, битыми стеклами и порванными пакетами с остатками провизии.

«Люди думают, что если после себя собрали мусор в пакет, значит, все убрали. А пакет их кто-нибудь унесет. Только мусор из пакетов разносит ветром, смывает в реку водой», — констатирует собеседник.
Мусор из пакетов в роще на Береговой разносит ветром, смывает в реку водой. Мусор из пакетов в роще на Береговой разносит ветром, смывает в реку водой.
Мусор из пакетов в роще на Береговой разносит ветром, смывает в реку водой. Мусор из пакетов в роще на Береговой разносит ветром, смывает в реку водой.
Мусор из пакетов в роще на Береговой разносит ветром, смывает в реку водой.
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru

Ростовчанин полагает, что выходом из ситуации может стать установка мусорных жбанов с последующим вывозом отходов.

«Но кто этим должен заниматься, к кому обращаться, кто собственник этого земельного участка, мы не знаем», — говорит горожанин.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему мусорная реформа провалилась на Дону.

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