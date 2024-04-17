Ростовчанин пожаловались на отдыхающих, которые бросают мусор на набережной

Напомним, что рощу на Береговой в Ростове изначально облюбовали нелегальные возчики мусора. Жители ближайших домов жаловались на постоянные горы отходов от стройки, которые привозили ночью. В итоге, люди зафиксировали на видео, кто и как сгружает отходы рощу.