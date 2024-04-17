Ростовский каскадер уничтожил новый электромобиль за 7 млн рублей

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Все происходило около стадиона «Ростов Арена». Сам Чеботарев заявил, что приобрел один из самых популярных электрокаров из Поднебесной и теперь решил проверить его «качество» на деле. Для этого он взял лом и перфоратор и с энтузиазмом принялся методично разрушать машину.
Кульминацией этого «перформанса» стал финальный прыжок каскадера, в результате которого он пробил своим телом крышу электромобиля и провалился внутрь салона.
Видео с разгромом дорогостоящего авто мгновенно распространилось в Сети, вызвав бурную реакцию пользователей. Одни осудили столь вандальное поведение, другие же с юмором отнеслись к произошедшему.
«Пятая дверь найдена», «Этот дядька умеет отдыхать», «Он че из фольги? " — прокомментировали подписчики.
Ранее стало известно, что в Ростовской области мотокроссеры столкнулись во время трюка.