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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Ростовский каскадер уничтожил новый электромобиль за 7 млн рублей

Ростовский каскадер уничтожил новый электромобиль за 7 млн рублей

17 апреля 2024, 16:26
Фото: Изображение Midjourney
Ростовский каскадер уничтожил новый электромобиль за 7 млн рублей
Ростовский экстремал и каскадер Евгений Чеботарев снял видеоролик, в котором он буквально крушит новый китайский электромобиль Zeekr 001 стоимостью почти 7 миллионов рублей. Запись появилась в его канале.

Все происходило около стадиона «Ростов Арена». Сам Чеботарев заявил, что приобрел один из самых популярных электрокаров из Поднебесной и теперь решил проверить его «качество» на деле. Для этого он взял лом и перфоратор и с энтузиазмом принялся методично разрушать машину.

Кульминацией этого «перформанса» стал финальный прыжок каскадера, в результате которого он пробил своим телом крышу электромобиля и провалился внутрь салона.

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Видео с разгромом дорогостоящего авто мгновенно распространилось в Сети, вызвав бурную реакцию пользователей. Одни осудили столь вандальное поведение, другие же с юмором отнеслись к произошедшему.

«Пятая дверь найдена», «Этот дядька умеет отдыхать», «Он че из фольги? " — прокомментировали подписчики.

Ранее стало известно, что в Ростовской области мотокроссеры столкнулись во время трюка.

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