Ростовский каскадер уничтожил новый электромобиль за 7 млн рублей

Все происходило около стадиона «Ростов Арена». Сам Чеботарев заявил, что приобрел один из самых популярных электрокаров из Поднебесной и теперь решил проверить его «качество» на деле. Для этого он взял лом и перфоратор и с энтузиазмом принялся методично разрушать машину.