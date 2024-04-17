Ростовский ресторан попал в топ-15 всероссийского рейтинга

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Речь идет о винном бутике и ресторане в самом центре города. Одним из соучастников успеха назвали шеф-повара заведения.
«Его блюда радуют гостей потрясающим спектром ароматических, вкусовых и зрительных впечатлений. Меню шеф обновляет столь часто, что эногастрономические откровения гарантированы даже при ежедневном посещении», — говорится в отзыве.
Еще один ростовский ресторан попал на 60-е место. Всего заведений из донской столицы оказалось более 10 в рейтинге, но остальные идут уже после 100 места.
Добавим, что на первом и третьем местах оказались рестораны в Санкт-Петербурге, на втором — в Москве. При этом столичные и питерские заведения заняли сразу несколько позиций. Полный список лучших ресторанов страны можно увидеть на сайте премии.
Ранее стало известно, что в Ростове продают сеть бургерных за 35 миллионов рублей.