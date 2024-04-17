Сирены оповещения проверяют в Ростовской области 17 апреля

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Проверка экстренных систем оповещения намечена в Морозовске 17 апреля на 11.20 часов по московскому времени. В городе заработают сирены.
Власти Морозовска пишут, что все сигналы будут иметь учебный характер. Местных жителей попросили сохранять спокойствие и не поддавать панике.
О проверках сирен оповещения в других городах региона 17 апреля не сообщалось.
Напомним, 5 апреля Морозовск подвергся атаке беспилотников. Их целью стал местный аэродром. Тогда силы ПВО перехватили больше 40 дронов. Во время изучения обломков один из БПЛА сдетонировал, пострадали восемь человек.