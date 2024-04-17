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Published Сегодня, 08:25

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Сирены оповещения проверяют в Ростовской области 17 апреля

Сирены оповещения проверяют в Ростовской области 17 апреля

17 апреля 2024, 08:25
Фото: 1MI
Сирены оповещения проверяют в Ростовской области 17 апреля
Системы оповещения населения заработают сегодня в Морозовске Ростовской области, сообщила местная администрация.

Проверка экстренных систем оповещения намечена в Морозовске 17 апреля на 11.20 часов по московскому времени. В городе заработают сирены.

Власти Морозовска пишут, что все сигналы будут иметь учебный характер. Местных жителей попросили сохранять спокойствие и не поддавать панике.

Жители Ростовской области просят оповещать их об атаке дронов по SMS
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О проверках сирен оповещения в других городах региона 17 апреля не сообщалось.

Напомним, 5 апреля Морозовск подвергся атаке беспилотников. Их целью стал местный аэродром. Тогда силы ПВО перехватили больше 40 дронов. Во время изучения обломков один из БПЛА сдетонировал, пострадали восемь человек.

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