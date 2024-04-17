Ситуация с найденными замерзшими детьми в Ростовской области дошла до Бастрыкина

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Ранее в Сети распространили информацию, что на улице нашли двух маленьких детей, которые были одеты не по погоде. Они ходили одни и мерзли.
По некоторым данным, мать ушла по своим делам, а детей оставила с отцом. Тот уснул, так как вернулся с ночного дежурства, а они вышли на улицу.
После этого региональный Следком начал проверку по факту случившегося. Детей доставили к медикам для проведения осмотра.
«Родителей удалось разыскать, теперь будет рассмотрен вопрос о лишении их родительских прав», — прокомментировали в Следкоме.
А Бастрыкин поручил доложить о проверочных мероприятиях.