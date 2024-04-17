rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Ситуация с найденными замерзшими детьми в Ростовской области дошла до Бастрыкина

Ситуация с найденными замерзшими детьми в Ростовской области дошла до Бастрыкина

17 апреля 2024, 04:58
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после того, как на улице в Ростовской области нашли детей, рассказали в Следкоме.

Ранее в Сети распространили информацию, что на улице нашли двух маленьких детей, которые были одеты не по погоде. Они ходили одни и мерзли.

По некоторым данным, мать ушла по своим делам, а детей оставила с отцом. Тот уснул, так как вернулся с ночного дежурства, а они вышли на улицу.

Бастрыкин поручил ускориться с делом о смерти беременной в Таганроге
Узнать подробнее

После этого региональный Следком начал проверку по факту случившегося. Детей доставили к медикам для проведения осмотра.

«Родителей удалось разыскать, теперь будет рассмотрен вопрос о лишении их родительских прав», — прокомментировали в Следкоме.

А Бастрыкин поручил доложить о проверочных мероприятиях.

Читайте также:
Бастрыкин поручил ускориться с делом о смерти беременной в ТаганрогеГлава СК Бастрыкин потребовал доложить об убийстве двух жителей Ростовской областиБастрыкину доложат о смертельном ДТП с фурой в Ростовской области
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бастрыкин#Проверка#Следком
Подпишитесь
В Ростовской области фура снесла автобус на трассе, а Дон вышел из берегов
Вчера, 17:24
Жители Ростовской области стали массово набирать автокредиты весной
Вчера, 17:10
Ростовский митрополит Меркурий назвал главных врагов верующих
Вчера, 16:47
Появились кадры страшного пожара в историческом центре Ростова
Вчера, 16:22
Два городских автобуса столкнулись в Ростове из-за гонки водителей
Вчера, 16:03
Стала известна судьба гипермаркетов «Ашан» в Ростове
Вчера, 14:00
"