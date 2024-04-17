Стало известно, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Он рассказал Donday, что эта акция должна пройти во всех территориях региона. По информации Кудрякова, участие, в том числе, примут родственники партизан, которые в период ВОВ воевали против фашистов.
Кроме того, присоединятся родственники погибших бойцов СВО. Местным жителям предлагают развесить портреты ветеранов на машинах и одежде в рамках этой акции.
По словам Андрея Кудрякова, портреты участников ВОВ появятся на автобусах и такси. Некоторые граждане хотят вывесить баннеры на своих домах. Планируются авто- и мотопробеги в рамках этого события.
Известно, что колонна стартует с площади Карла Маркса, пройдет через Театральную площадь, затем по улице Большая Садовая и завершится шествие на Соколова.
Ранее стало известно, что на украшения к 9 Мая в Ростове потратят 14 миллионов рублей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого говорилось, что тротуар поменяют на Театральной площади перед 9 Мая.