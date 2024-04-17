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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:44

Стало известно, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области

Стало известно, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области

17 апреля 2024, 11:42
Фото: Donland.ru
Стало известно, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Ростовской области в обычном формате

В Ростовской области в этом году планируется в традиционном формате организовать шествие «Бессмертного полка», заявил координатор движения Андрей Кудряков.

Он рассказал Donday, что эта акция должна пройти во всех территориях региона. По информации Кудрякова, участие, в том числе, примут родственники партизан, которые в период ВОВ воевали против фашистов.

Кроме того, присоединятся родственники погибших бойцов СВО. Местным жителям предлагают развесить портреты ветеранов на машинах и одежде в рамках этой акции.

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По словам Андрея Кудрякова, портреты участников ВОВ появятся на автобусах и такси. Некоторые граждане хотят вывесить баннеры на своих домах. Планируются авто- и мотопробеги в рамках этого события.

Известно, что колонна стартует с площади Карла Маркса, пройдет через Театральную площадь, затем по улице Большая Садовая и завершится шествие на Соколова.

Ранее стало известно, что на украшения к 9 Мая в Ростове потратят 14 миллионов рублей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого говорилось, что тротуар поменяют на Театральной площади перед 9 Мая.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Великая Отечественная война#ВОВ#Бессмертный полк
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