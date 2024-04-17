Стало известно, когда могут возобновить работу аэропорта Платов в Ростове

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Напомним, что в феврале 2024 года на территории страны закрыли несколько аэропортов. Это коснулось и воздушной гавани Платов в донской столице. Что касается Краснодарского края, то в это время авиасообщение работает через аэропорт Сочи.
О точных сроках возобновления работы информации пока не появлялось.
Теперь ТАСС со ссылкой на слова Барзыкина написал, что сейчас ведется работа по возобновлению деятельности 11 приостановленных воздушных гаваней. Однако это дело государственных органов.
Он уточнил, что в 2024 году могут запустить аэропорт в Краснодаре. «Что касается других — зависит от комплекса факторов», — сказал он.
Ранее стало известно, что восстановление аэропорта в Волгодонске обойдется в 7 миллиардов рублей.