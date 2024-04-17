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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Стало известно, от чего зависит возобновление работы аэропорта Платов в Ростове

Стало известно, когда могут возобновить работу аэропорта Платов в Ростове

17 апреля 2024, 09:29
Фото: donland.ru
Стало известно, от чего зависит возобновление работы аэропорта Платов в Ростове

Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал, от чего зависит запуск Платова в Ростове

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что сразу несколько факторов влияют на решение об открытии аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, пишет ТАСС.

Напомним, что в феврале 2024 года на территории страны закрыли несколько аэропортов. Это коснулось и воздушной гавани Платов в донской столице. Что касается Краснодарского края, то в это время авиасообщение работает через аэропорт Сочи.

О точных сроках возобновления работы информации пока не появлялось.

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Теперь ТАСС со ссылкой на слова Барзыкина написал, что сейчас ведется работа по возобновлению деятельности 11 приостановленных воздушных гаваней. Однако это дело государственных органов.

Он уточнил, что в 2024 году могут запустить аэропорт в Краснодаре. «Что касается других — зависит от комплекса факторов», — сказал он.

Ранее стало известно, что восстановление аэропорта в Волгодонске обойдется в 7 миллиардов рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Платов#Краснодарский край#Аэропорт#Сочи
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