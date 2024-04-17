Старинный дом снесут на улице Социалистической в Ростове

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В настоящее время в доме располагаются как жилые квартиры, так и нежилые помещения.
Власти города намерены компенсировать убытки собственникам изымаемой недвижимости. Однако если с ними не будет достигнуто соглашение, администрация вправе обратиться суд с исками об изъятии объектов.
Решение о сносе здания стало частью комплексной программы по расселению и реконструкции аварийного жилищного фонда в Ростове-на-Дону.
Власти стремятся обеспечить безопасность проживания граждан и улучшить состояние городской среды.
Ранее стало известно о судьбе гипермаркетов «Ашан» в Ростове.