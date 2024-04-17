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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Старинный дом снесут на улице Социалистической в Ростове

Старинный дом снесут на улице Социалистической в Ростове

17 апреля 2024, 12:54
Фото: Яндекс.Карты
Старинный дом снесут на улице Социалистической в Ростове
Администрация Ростова-на-Дону приняла решение о сносе двухэтажного многоквартирного дома №15 по улице Социалистической. Согласно официальному постановлению это здание признано аварийным и подлежащим демонтажу.

В настоящее время в доме располагаются как жилые квартиры, так и нежилые помещения.

Власти города намерены компенсировать убытки собственникам изымаемой недвижимости. Однако если с ними не будет достигнуто соглашение, администрация вправе обратиться суд с исками об изъятии объектов.

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Решение о сносе здания стало частью комплексной программы по расселению и реконструкции аварийного жилищного фонда в Ростове-на-Дону.

Власти стремятся обеспечить безопасность проживания граждан и улучшить состояние городской среды.

Ранее стало известно о судьбе гипермаркетов «Ашан» в Ростове.

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