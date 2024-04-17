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Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Студент из Таганрога будут судит за попытку измены родине

Студента из Таганрога будут судить за попытку госизмены

17 апреля 2024, 18:25
Фото: Изображение Midjourney
Студент из Таганрога будут судит за попытку измены родине
В Московском военном суде рассматривается дело студента из Таганрога, обвиняемого в попытке государственной измены, сообщает «Ъ».

По данным следствия, 22-летний парень неоднократно предпринимал попытки незаконно пересечь границу с Украиной, пытаясь примкнуть к запрещенной в России террористической группировке. Однако его задерживали из-за состояния алкогольного опьянения.

На допросе молодой человек признал, что намеревался перебежать границу, но отрицал связь с террористами, утверждая, что не осведомлен о статусе организации.

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Следствие утверждает, что с февраля 2022 года он активно наблюдал за событиями на Украине и в Донбассе.

Отец обвиняемого пытался выступить в суде в качестве общественного защитника, но ему отказали. Мать студента выступила в качестве свидетеля защиты.

Студенту грозит тюремное заключение до 20 лет за совершенные преступления.

Ранее экс-сотрудника ГУФСИН будут судить за передачу телефонов арестованному на Дону.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Украина#Преступления#Допрос#Террористическая группировка#Государственная измена
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