Студента из Таганрога будут судить за попытку госизмены

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
По данным следствия, 22-летний парень неоднократно предпринимал попытки незаконно пересечь границу с Украиной, пытаясь примкнуть к запрещенной в России террористической группировке. Однако его задерживали из-за состояния алкогольного опьянения.
На допросе молодой человек признал, что намеревался перебежать границу, но отрицал связь с террористами, утверждая, что не осведомлен о статусе организации.
Следствие утверждает, что с февраля 2022 года он активно наблюдал за событиями на Украине и в Донбассе.
Отец обвиняемого пытался выступить в суде в качестве общественного защитника, но ему отказали. Мать студента выступила в качестве свидетеля защиты.
Студенту грозит тюремное заключение до 20 лет за совершенные преступления.
Ранее экс-сотрудника ГУФСИН будут судить за передачу телефонов арестованному на Дону.