Цены на машины могут взлететь в РФ после ужесточения правил ввоза из-за границы

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
С 1 апреля 2024 года вступили в силу значительные изменения в правилах ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза на территорию России. Согласно нововведениям, в состав утильсбора, который взимается при ввозе автомобилей, будут включены недоплаченные налоги и сборы при льготном таможенном оформлении автомобилей за границей.
По информации «Автодора», новая система оплаты приведет к тому, что ввоз автомобилей из стран ЕАЭС перестанет быть выгодным. Стоимость машин, ввозимых по параллельному импорту, фактически сравняется с ценами, установленными официальными дилерами. В настоящее время разница в ценах может достигать миллионов рублей.
Доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал RostovGazeta, что утильсбор обязателен для уплаты как физическими, так и юридическими лицами.
«Это позволит избежать ситуаций, когда люди и организации, ввозящие машины, растаможенные в странах ЕАЭС, получают несправедливое преимущество перед автовладельцами, совершающими импортные операции уже в РФ и полностью уплачивающими необходимые налоги и сборы», — уверен эксперт.
Он добавил, что для тех, кто ввозит транспорт из стран ЕАЭС и растаможивает его в РФ, ничего не поменяется.
По словам собеседника, введение нового порядка растаможивания автомобилей должно сделать одинаковые условия для всех, кто доставляет машины в Россию, однако это увеличит конечную стоимость автомобилей, ввозимых в РФ из ЕАЭС по параллельному импорту.
Директор ООО КБ «Спектр» Владислав Давыденко сообщил нам, что параллельный импорт затрагивает лишь определенные сегменты автомобильного рынка, не охватывая его полностью, что исключает повышение цен на все автомобили в целом. Он считает, что следует обратить внимание на те модели, которые импортируются в больших количествах исключительно по параллельной схеме.
«Главным образом это касается автомобилей, отсутствующих на отечественном авторынке и не имеющих аналогов среди отечественных производителей. Премиальные машины, несомненно, подорожают в первую очередь. В сегменте более доступных автомобилей, скорее всего, ситуация останется неизменной, поскольку АвтоВАЗ продолжает доминировать в этой области. В общем и целом, возможное изменение цен на автомобили незначительно повлияет на рынок», — уверен эксперт.
Он предположил, что это стимулирует китайских производителей автомобилей, заинтересованных в российском рынке, который привлекает их своими размерами и значимостью.
«Миллион автомобилей, ежегодно реализуемый на нашем рынке, представляет собой привлекательный сегмент для китайских компаний, что объясняет их напористую позицию. Возможно, активизация их действий и является основным результатом ужесточения правил в отношении параллельного импорта», — подытожил собеседник.
Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала RostovGazeta, что после ужесточения правила ввоза по параллельному импорту стоимость автомобилей может вырасти на 20-28%.
Например, если ранее популярный среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro у некоторых поставщиков, работавших по схеме параллельного импорта, стоил 3,6–3,9 миллиона рублей, то сегодня такую машину у этих же продавцов не получится купить дешевле 4,5 миллиона рублей.
Собеседница уточнила, что вслед за новыми автомобилями также подорожают и машины с пробегом. Подержанные авто могут прибавить в цене до 20%.
Ирина Франк сообщила, что на отечественном авторынке будет увеличиваться доля китайских брендов, хотя, согласно статистике, наиболее популярной маркой авто в России пока еще остается Lada.
«Среди иностранных машин лидером последних месяцев оказался китайский бренд Geely: продажи этой марки в феврале выросли более чем на 276% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в нашей стране хорошо продаются такие бренды, как Chery, Haval, Changan, EXEED и OMODA», — отмечает эксперт.
Она добавила, что китайские авто продолжат завоевывать авторынок России, о чем красноречиво говорят цифры статистики. Такой спрос на «китайцев» связан с уходом из страны традиционный автомобильных брендов и ростом качества китайских машин, которые продаются в топовых комплектациях за разумные деньги.
Заместитель генерального директора по закупкам «Ресурс Групп» Юлия Кравчук сообщила, что до 1 апреля 2024 года автомобиль, ввезенный через параллельный импорт через страны ЕАЭС, обходился владельцу в среднем на 20-30% дешевле, чем его приобретение через официального дилера.
При этом, несмотря на выгодные цены, при ввозе автомобиля через параллельный импорт существуют большие риски. В частности, занижение таможенной стоимости, ошибки при оформлении документов, скрытие истории автомобиля и реального пробега, отсутствие гарантий по срокам поставки и факта самой поставки. Кроме того, в большинстве случаев поставщики готовы ввозить автомобиль при условии 50% предоплаты.
«После изменений в таможенном оформлении автомобилей, ввезенных через параллельный импорт, мы ожидаем рост стоимости таких машин в среднем на 30%. Таким образом, цены будут приближаться к стоимости автомобиля, приобретенного у официального дилера. Учитывая, что при покупке транспорта у официального дилера есть гарантия, а разрыв в стоимости должен сократится, мы прогнозируем спад продаж автомобилей через параллельный импорт», — уверена Юлия Кравчук.
При этом спрос в сегменте производителей, приостановивших официальные продажи, так же снизится, но не так значительно, в силу приверженности многих владельцев к определенным маркам.
Добавим, что в целом эксперты приходят к такому мнению, что есть вероятность роста цен на автомобили после изменения правил их ввоза по параллельному импорту с 1 апреля.
Читайте также о том, как сильно может подорожать бензин в Ростовской области в 2024 году.