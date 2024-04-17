Цены на машины могут взлететь в РФ после ужесточения правил ввоза из-за границы

Цены на машины могут взлететь на 28% в Ростове-на-Дону из-за новых правил ввоза

В России, в том числе, Ростовской области, могут подорожать автомобили из-за ужесточения правил их ввоза по параллельному импорту. Для чего внесли изменения и к чему это может привести, разбиралась RostovGazeta.

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