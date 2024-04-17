rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Туроператор назвал самые популярные места для отдыха в Ростовской области

Туроператор назвал самые популярные места для отдыха в Ростовской области

17 апреля 2024, 13:36
Фото: donland.ru
Туроператор назвал самые популярные места для отдыха в Ростовской области
Песок и теплое Азовское море привлекают в Ростовскую область даже туристов из северных регионов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский туроператор Амалия Илина.

По мнению Амалии Илиной, Ростовская область стала популярнее у туристов из-за подорожавшего отдыха заграницей и на черноморском побережье.

«Азовское море сейчас часто выбирают для отдыха с маленькими детьми семьи из Московской, Брянской, Волгоградской, Тверской областей. Оно теплое, почти всегда спокойное, с песчаным дном и пляжами. При этом цены на отдых почти в 1,5 раза ниже, чем на черноморских курортах, что позволяет людям продлить отдых», — отмечает эксперт.

Кроме того, это море быстрее прогревается из-за небольшой глубины.

Широкое распространение среди любителей путешествовать со всей страны получило направление винного туризма.

Турагент предупредил ростовчан о курортном сборе за отдых в Петербурге
Узнать подробнее

«В Ростовской области много виноделен, которые готов показать процесс приготовления, устроить дегустацию и вообще создать для посетителей южно-европейскую атмосферу», — отмечает Илина.

По словам эксперта, тренд на экологичный отдых в регионе не сдает своих позиций более пяти лет. Его суть заключается в том, чтобы останавливаться в экологичных отелях неподалеку от природных парков или заповедников, а свободное время посвящать любованию природой и исследованием экотроп.

Ранее RostovGazeta писала о том, что массовый мор рыбы зафиксировали в реке Мертвый Донец в Ростовской области.

Читайте также:
Хорошо сочетаются с овощами: медуз в Азовском море предложили засаливать«Морские мыши» стали угрозой рыболовству в Азовском мореАкваторию Азовского моря впервые полностью исследуют в 2024 году
#Анна Ивченко#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отдых#Каникулы#Летний отдых
Подпишитесь
Прокуратура отчитала губернатора Голубева за ущемленные права сирот
Сегодня, 13:35
Коммунальный фонтан начал топить проспект Королева в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:38
Компании в Ростове массово набирают на работу студентов без опыта
Сегодня, 13:35
Бизнес-центр возле набережной в Ростове-на-Дону продают за 310 млн рублей
Сегодня, 13:22
Всплывают брюхом вверх: в Ростове в Северном водохранилище массово гибнет рыба
Сегодня, 13:08
"