Туроператор назвал самые популярные места для отдыха в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
По мнению Амалии Илиной, Ростовская область стала популярнее у туристов из-за подорожавшего отдыха заграницей и на черноморском побережье.
«Азовское море сейчас часто выбирают для отдыха с маленькими детьми семьи из Московской, Брянской, Волгоградской, Тверской областей. Оно теплое, почти всегда спокойное, с песчаным дном и пляжами. При этом цены на отдых почти в 1,5 раза ниже, чем на черноморских курортах, что позволяет людям продлить отдых», — отмечает эксперт.
Кроме того, это море быстрее прогревается из-за небольшой глубины.
Широкое распространение среди любителей путешествовать со всей страны получило направление винного туризма.
«В Ростовской области много виноделен, которые готов показать процесс приготовления, устроить дегустацию и вообще создать для посетителей южно-европейскую атмосферу», — отмечает Илина.
По словам эксперта, тренд на экологичный отдых в регионе не сдает своих позиций более пяти лет. Его суть заключается в том, чтобы останавливаться в экологичных отелях неподалеку от природных парков или заповедников, а свободное время посвящать любованию природой и исследованием экотроп.
Ранее RostovGazeta писала о том, что массовый мор рыбы зафиксировали в реке Мертвый Донец в Ростовской области.