Туроператор назвал самые популярные места для отдыха в Ростовской области

«Азовское море сейчас часто выбирают для отдыха с маленькими детьми семьи из Московской, Брянской, Волгоградской, Тверской областей. Оно теплое, почти всегда спокойное, с песчаным дном и пляжами. При этом цены на отдых почти в 1,5 раза ниже, чем на черноморских курортах, что позволяет людям продлить отдых», — отмечает эксперт.