В РЭО объявили о старте кампании по приему заявок на «Зеленую премию»

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о расширении списка номинаций премии в этом году, включая новую номинацию «Экологический лидер» в общественном треке.
Буцаев отметил, что в этом году в общественном треке появятся и такие номинации, как «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Профессиональный трек также был расширен, теперь будут оцениваться корпоративные проекты, направленные на формирование новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек среди населения и клиентов, а также внутренние проекты, развивающие ESG-практики внутри компаний, пишет newsnn.ru.
В скором времени к списку номинаций добавится трек «Юннаты», который будет поощрять лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте от 10 до 18 лет. Участники открытия «Зеленой премии», включая молодых экологических лидеров, общественников, предпринимателей и волонтёров, уже представили свои истории успеха.
Студентка МФ МГТУ имени Баумана Виктория Иванова занимается экологической волонтёрской деятельностью. Она заявила, что «Зелёная премия» помогает развивать экологическое сообщество в регионе.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов также отметил важность экологического просвещения.
Отметим, что выбор площадки Университета науки и технологий МИСиС для проведения «Зелёной премии» не случаен, так как РЭО совместно с МИСиС запустил магистерскую программу «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла», развивая кадровый резерв в отрасли.
В мероприятии приняли участие более 150 волонтёров и активистов движений «Делай!» и «Экосистема», а также почётные зрители.