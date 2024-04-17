В РЭО объявили о старте кампании по приему заявок на «Зеленую премию»

Буцаев отметил, что в этом году в общественном треке появятся и такие номинации, как «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Профессиональный трек также был расширен, теперь будут оцениваться корпоративные проекты, направленные на формирование новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек среди населения и клиентов, а также внутренние проекты, развивающие ESG-практики внутри компаний, пишет newsnn.ru.