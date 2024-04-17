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Published Сегодня, 12:50

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Updated Сегодня, 12:52

В Ростове 27 апреля ограничат движение грузовиков на двух улицах

В Ростове 27 апреля ограничат движение грузовиков на двух улицах

17 апреля 2024, 12:50
Фото: donland.ru
В Ростове 27 апреля ограничат движение грузовиков на двух улицах
С 27 апреля в Ростове-на-Дону вводится запрет на въезд грузового транспорта на две крупные городские магистрали — улицы Малиновского и Таганрогскую, сообщает департамент автомобильных дорог.

Ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы пик — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 мск.

Как сообщает департамент автодорог Ростова-на-Дону, данная мера связана с началом реализации проекта по организации грузового каркаса в городе. Запрет коснется в первую очередь транзитного грузового транспорта.

Ситуацию на дорогах будут контролировать комплексы фото- и видеофиксации.

В Ростове ограничат движение грузовиков в часы пик с 1 июня
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При этом для грузовиков будет разрешено движение по другим 155 дорогам Ростова-на-Дону. Въезд в жилые зоны также будет возможен, если там находится пункт назначения, например магазин или склад.

Ранее стало известно, о том что автобусы устроили гонку и попали в ДТП.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Ограничение движения#Грузовики#Таганрогская улица#Улица Малиновского#Департамент автодорог#Часы пик#Проект грузового каркаса#Транзитный транспорт#Фотовидеофиксация#Другие дороги#Жилые зоны
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