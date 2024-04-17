В Ростове 27 апреля ограничат движение грузовиков на двух улицах

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы пик — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 мск.
Как сообщает департамент автодорог Ростова-на-Дону, данная мера связана с началом реализации проекта по организации грузового каркаса в городе. Запрет коснется в первую очередь транзитного грузового транспорта.
Ситуацию на дорогах будут контролировать комплексы фото- и видеофиксации.
При этом для грузовиков будет разрешено движение по другим 155 дорогам Ростова-на-Дону. Въезд в жилые зоны также будет возможен, если там находится пункт назначения, например магазин или склад.
Ранее стало известно, о том что автобусы устроили гонку и попали в ДТП.