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В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 25-летней давности

В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 25-летней давности

17 апреля 2024, 12:51
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 25-летней давности
В Ростове-на-Дону сложилась жаркая погода, за счет чего удалось побить температурный рекорд.

Сейчас в городе воздух прогрелся до +29 градусов, чего не было уже более двух десятков лет. Согласно открытым данным, в последний раз рекорд установили в 1999 году. Тогда 17 апреля температура поднялась до 25 градусов.

Добавим, что минимальная температура в этот день была в 1946 году. Тогда она составила -4,2 градуса.

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Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 18 апреля, в городе температура может подняться до +30 градусов. А после этого начнутся похолодания.

В пятницу прогнозируют облачную погоду, столбики термометров покажут +20 градусов.

Ранее до 145 тысяч жителей Ростовской области оставались без света из-за циклона «Ольга».

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Прогноз#Ростов#Жаркая погода#Температурный рекорд
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