В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 25-летней давности

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Сейчас в городе воздух прогрелся до +29 градусов, чего не было уже более двух десятков лет. Согласно открытым данным, в последний раз рекорд установили в 1999 году. Тогда 17 апреля температура поднялась до 25 градусов.
Добавим, что минимальная температура в этот день была в 1946 году. Тогда она составила -4,2 градуса.
Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 18 апреля, в городе температура может подняться до +30 градусов. А после этого начнутся похолодания.
В пятницу прогнозируют облачную погоду, столбики термометров покажут +20 градусов.
Ранее до 145 тысяч жителей Ростовской области оставались без света из-за циклона «Ольга».