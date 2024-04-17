В Ростове-на-Дону с фасада высотки посыпались кирпичи и завалили машину

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Очевидцы происшествия поспешили поделиться кадрами случившегося в социальных сетях. На них видно, как кирпичи и обломки упали прямо на капот и крышу легкового автомобиля, полностью его повредив.
— А с остальными кирпичами что-то делать будут? Они так же могут отвалиться! — высказывает опасение ростовчанка в социальных сетях.
Что примечательно, дом, с которого обвалился фасад, был построен сравнительно недавно — в 2007 году. Это вызвало у ростовчан недоумение, ведь новое здание не должно было так быстро прийти в аварийное состояние.
Причины обрушения части фасада пока остаются неизвестными.
На место происшествия были вызваны экстренные службы, которые занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
Ранее стало известно, что старинный дом снесут на улице Социалистической в Ростове.