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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В Ростове обвалившийся фасад дома чудом не задел людей

В Ростове-на-Дону с фасада высотки посыпались кирпичи и завалили машину

17 апреля 2024, 14:57
Фото: vk.com/rostov_glavniy
В Ростове обвалившийся фасад дома чудом не задел людей
17 апреля в Ростове-на-Дону чсть фасада дома №70/3 по улице Орбитальной внезапно обрушилась, завалив припаркованную рядом машину, сообщают очевидцы в паблике «Ростов Главный».

Очевидцы происшествия поспешили поделиться кадрами случившегося в социальных сетях. На них видно, как кирпичи и обломки упали прямо на капот и крышу легкового автомобиля, полностью его повредив.

— А с остальными кирпичами что-то делать будут? Они так же могут отвалиться! — высказывает опасение ростовчанка в социальных сетях.
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Причины обрушения части фасада пока остаются неизвестными.Причины обрушения части фасада пока остаются неизвестными.
Причины обрушения части фасада пока остаются неизвестными.
Фото: vk.com/rostov_glavniy

Что примечательно, дом, с которого обвалился фасад, был построен сравнительно недавно — в 2007 году. Это вызвало у ростовчан недоумение, ведь новое здание не должно было так быстро прийти в аварийное состояние.

Причины обрушения части фасада пока остаются неизвестными.

На место происшествия были вызваны экстренные службы, которые занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что старинный дом снесут на улице Социалистической в Ростове.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Авария#Ростов#Происшествия#Фасад дома
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