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На границе Ростовской области и Краснодарского края появится новая въездная стела

В Ростовской области по-новому обозначат границу с Краснодарским краем

17 апреля 2024, 19:30
Фото: 1MI
На границе Ростовской области и Краснодарского края появится новая въездная стела
Жители Азовского района Ростовской области скоро получат новый яркий ориентир, обозначающий въезд в их малую родину. На трассе Азов-Староминская на границе с Краснодарским краем планируется установить грандиозную информационную стелу, сообщает администрация Азовского района.

Согласно предварительным планам, на стеле отразится карта Ростовской области с выделенным Азовским районом.

На монументе также разместят силуэты различных муниципальных образований региона и флаги, сочетающие цвета ростовского триколора.

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Таким образом, новая въездная стела не только обозначит границу Ростовской области, но и подчеркнет особое значение Азовского района в его составе.

Ранее стало известно, что президенту пожаловались на невыплату денег строителям водовода из Ростова в Донбасс.

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#Наталья Романова#Донбасс#Ростов-на-Дону#Граница#Карта#Флаги
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