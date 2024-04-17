В Ростовской области по-новому обозначат границу с Краснодарским краем

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Согласно предварительным планам, на стеле отразится карта Ростовской области с выделенным Азовским районом.
На монументе также разместят силуэты различных муниципальных образований региона и флаги, сочетающие цвета ростовского триколора.
Таким образом, новая въездная стела не только обозначит границу Ростовской области, но и подчеркнет особое значение Азовского района в его составе.
Ранее стало известно, что президенту пожаловались на невыплату денег строителям водовода из Ростова в Донбасс.