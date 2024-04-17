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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Дефицит рабочей силы фиксируется в Ростовской области

В Ростовской области возник острый дефицит рабочей силы

17 апреля 2024, 12:16
Фото: unsplash
Дефицит рабочей силы фиксируется в Ростовской области
Острая потребность в сотрудниках возникла на рынке труда в Ростовской области, заявили на встрече со СМИ представители «Авито Работа».

Безработица в Ростове достигла рекордно низкого уровня и составляет 2,7%. Из-за недостатка соискателей у работодателей возник острый дефицит сотрудников. Компании вынуждены принимать меры для того, чтобы найти новых работников и не потерять старых. Так, в регионе стали повышать зарплаты. Их рост составил 5,3%. Средний предлагаемый доход в Ростове сейчас составляет 54 923 рубля.

При этом активность соискателей упала на рекордные 35%. Аналитики назвали это абсолютно новым трендом. На рынке труда сложилась ситуация, когда соискателей стало мало и они сами реже проявляют активность.

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Из-за новых тенденция работодатели стали обращаться к тем категориям граждан, которые ранее были не в фокусе их внимания. Речь идет о подростках, студентах без опыта работы, пенсионерах и мамах в декрете.

Также более популярны становятся новые формы занятости, например, самозанятость, подработки и удаленная работа.

Ранее сообщалось, что дефицит врачей в Ростовской области составляет почти 12%.

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