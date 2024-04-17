В Ростовской области возник острый дефицит рабочей силы

Безработица в Ростове достигла рекордно низкого уровня и составляет 2,7%. Из-за недостатка соискателей у работодателей возник острый дефицит сотрудников. Компании вынуждены принимать меры для того, чтобы найти новых работников и не потерять старых. Так, в регионе стали повышать зарплаты. Их рост составил 5,3%. Средний предлагаемый доход в Ростове сейчас составляет 54 923 рубля.