Власти назвали причину отмены речных рейсов «Валдая» в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Ранее Telegram-каналы писали, что рейсы отменили аж до 27 апреля. Ростовчане хотели прокатиться в среду, но им отказали.
«Они позвонили в компанию, где им сообщили, что рейсов не будет практически до мая. Причин отмены пассажирам не сообщили», — пишет один из каналов.
Эту ситуацию прокомментировали власти региона и подтвердили информацию.
«Речные суда „Валдай“ не выходили на маршруты 15 и 16 апреля из-за сильного ветра и нагонной волны. С 17 числа суда выведены из эксплуатации для проведения технического регламента», — говорится в комментарии.
Отмечается, что с 27 апреля регулярные перевозки возобновятся.
Ранее стало известно, что власти Ростовской области закупят причалы для «Валдаев» и «Метеоров».