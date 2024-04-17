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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Власти назвали причину отмены речных рейсов «Валдая» в Ростовской области

Власти назвали причину отмены речных рейсов «Валдая» в Ростовской области

17 апреля 2024, 09:28
Фото: donland.ru
Власти назвали причину отмены речных рейсов «Валдая» в Ростовской области

Рейсы речных судов «Валдай» отменили до 27 апреля в Ростовской области

В Ростовской области рейсы речных судов «Валдай» отменяли из-за плохой погоды, сообщили в правительстве региона.

Ранее Telegram-каналы писали, что рейсы отменили аж до 27 апреля. Ростовчане хотели прокатиться в среду, но им отказали.

«Они позвонили в компанию, где им сообщили, что рейсов не будет практически до мая. Причин отмены пассажирам не сообщили», — пишет один из каналов.

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Эту ситуацию прокомментировали власти региона и подтвердили информацию.

«Речные суда „Валдай“ не выходили на маршруты 15 и 16 апреля из-за сильного ветра и нагонной волны. С 17 числа суда выведены из эксплуатации для проведения технического регламента», — говорится в комментарии.

Отмечается, что с 27 апреля регулярные перевозки возобновятся.

Ранее стало известно, что власти Ростовской области закупят причалы для «Валдаев» и «Метеоров».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Валдай#Рейсы
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