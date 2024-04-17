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Published Сегодня, 08:37

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Власти прокомментировали слухи об массовом отключении воды в Ростовской области

Власти прокомментировали слухи об массовом отключении воды в Ростовской области

17 апреля 2024, 08:37
Фото: Rodion Kutsaiev/Unsplash
Власти прокомментировали слухи об массовом отключении воды в Ростовской области

Глава Таганрога Фатеев опроверг слухи об отключениях воды

Распространяемая в Таганроге информация об отключении воды не соответствует действительности, заявил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Горожане в мессенджерах и соцсетях начали получать сообщения, что якобы произошла авария на Донском водоводе. Говорилось будто это приведет к ограничению водоснабжения.

Авторы даже называли сроки отключения воды — с 17 по 19 апреля. Но все это оказалось ложью.

Подачу воды перекроют на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 18 апреля
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«Эта информация не соответствует действительности», — заявил Фатеев.

Он добавил, что предупреждения об отключениях размещают на сайтах горадминистрации и «Управление водоканал».

Ранее стало известно, что подачу воды перекроют на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 18 апреля.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Отключение воды#Авария#Вода
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