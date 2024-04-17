Власти прокомментировали слухи об массовом отключении воды в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Горожане в мессенджерах и соцсетях начали получать сообщения, что якобы произошла авария на Донском водоводе. Говорилось будто это приведет к ограничению водоснабжения.
Авторы даже называли сроки отключения воды — с 17 по 19 апреля. Но все это оказалось ложью.
«Эта информация не соответствует действительности», — заявил Фатеев.
Он добавил, что предупреждения об отключениях размещают на сайтах горадминистрации и «Управление водоканал».
Ранее стало известно, что подачу воды перекроют на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 18 апреля.