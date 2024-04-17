rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

Врач назвал места в Ростове, которых аллергикам следует избегать

Врач-аллерголог назвал места в Ростове, которых нужно избегать аллергикам

17 апреля 2024, 17:48
Фото: Unsplash
Врач назвал места в Ростове, которых аллергикам следует избегать
На тюльпановые поля Пушкинской улицы аллергикам лучше любоваться на фотографиях, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский врач-аллерголог Людмила Силина.

Апрельское цветение — один из красивейших периодов в году в Ростове. Однако не все рады белым деревьям и благоухающим клумбам.

«Середина весны — тяжелое время для тех, кто страдает от сезонной аллергии. Пыльца растений — это едва ли не самый популярный аллерген. Вдобавок ветер разносит ее на большие расстояния», — рассказывает аллерголог.

Доктор Силина порекомендовала ростовским аллергикам воздержаться от посещения улицы Пушкинской пока там продолжается цветение тюльпанов.

Пищевой технолог Румянцева рассказала про рацион против весенней аллергии
Узнать подробнее
Фото: rostovgazeta.ru

«На Пушкинской, кроме пыльцы тюльпанов, сейчас есть пыльца плесневых грибов, березы и других цветущих деревьев. Из-за расположения улицы, с двух сторон ее окружают дома, создается коридор сплошной пыльцы. Похожая ситуация в парке Горького, парке 1 Мая», — добавляет собеседница RostovGazeta.

Аллерголог замечает, что ростовчанам с поллинозом придется отказаться от посещения всех парков или любых других мест, и любоваться цветами на фотографиях, чтобы избежать обострений. Однако полностью избежать воздействия аллергена не получится даже в стенах квартиры.

«От аллергии на пыльцу практически невозможно скрыться, ветер разносит ее даже туда, где ничего не цветет. Так что гуляйте и наслаждайтесь весной, используйте прописанные врачом противоаллергенные препараты и фильтры для носа или медицинские маски, очки», — советует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что опасный ингредиент в тортах вызывает аллергию, расстройство ЖКТ и рак.

Читайте также:
В курице из Ростовской области нашли препарат, вызывающий сильную аллергиюВрач Синельникова поделилась секретами, как справиться с аллергией веснойАллерголог Продеус: три фактора делают детей подверженными аллергии
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Здоровье#Аллергия#Аллергия на пыльцу растений
Подпишитесь
Ростов накрыла аномальная жара, а за желание поработать дают еще больше денег
Сегодня, 16:36
Ростовский каскадер уничтожил новый электромобиль за 7 млн рублей
Сегодня, 16:26
Ничего он не воняет: житель Ростова вынужден скрывать живущего в квартире поросенка
Сегодня, 15:54
Один в коме: в Ростовской области мотокроссеры столкнулись во время трюка
Сегодня, 15:32
Всплывают брюхом вверх: в Ростове в Северном водохранилище массово гибнет рыба
Сегодня, 13:08
"