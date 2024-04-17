Врач-аллерголог назвал места в Ростове, которых нужно избегать аллергикам

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Апрельское цветение — один из красивейших периодов в году в Ростове. Однако не все рады белым деревьям и благоухающим клумбам.
«Середина весны — тяжелое время для тех, кто страдает от сезонной аллергии. Пыльца растений — это едва ли не самый популярный аллерген. Вдобавок ветер разносит ее на большие расстояния», — рассказывает аллерголог.
Доктор Силина порекомендовала ростовским аллергикам воздержаться от посещения улицы Пушкинской пока там продолжается цветение тюльпанов.
«На Пушкинской, кроме пыльцы тюльпанов, сейчас есть пыльца плесневых грибов, березы и других цветущих деревьев. Из-за расположения улицы, с двух сторон ее окружают дома, создается коридор сплошной пыльцы. Похожая ситуация в парке Горького, парке 1 Мая», — добавляет собеседница RostovGazeta.
Аллерголог замечает, что ростовчанам с поллинозом придется отказаться от посещения всех парков или любых других мест, и любоваться цветами на фотографиях, чтобы избежать обострений. Однако полностью избежать воздействия аллергена не получится даже в стенах квартиры.
«От аллергии на пыльцу практически невозможно скрыться, ветер разносит ее даже туда, где ничего не цветет. Так что гуляйте и наслаждайтесь весной, используйте прописанные врачом противоаллергенные препараты и фильтры для носа или медицинские маски, очки», — советует эксперт.
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