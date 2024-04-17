Врач-аллерголог назвал места в Ростове, которых нужно избегать аллергикам

Аллерголог замечает, что ростовчанам с поллинозом придется отказаться от посещения всех парков или любых других мест, и любоваться цветами на фотографиях, чтобы избежать обострений. Однако полностью избежать воздействия аллергена не получится даже в стенах квартиры.