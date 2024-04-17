Всплывают брюхом вверх: в Ростове в Северном водохранилище массово гибнет рыба

На момент публикации материала выяснить, почему сейчас гибнет рыба в Северном водохранилище Ростова, не удалось. В приемной Минприроды и экологии Ростовской области звонок корреспондента RostovGazeta перевели на пресс-секретаря, уточнив, что специалист сейчас, вероятно, на выезде. Трубку никто не снял. А при повторном звонке в приемную, телефон оказался занят. Информация уточняется.