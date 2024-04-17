Всплывают брюхом вверх: в Ростове в Северном водохранилище массово гибнет рыба

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Собеседник рассказывает, что еще четыре дня назад заметил, что берег Северного водохранилища был усыпан множеством мертвой рыбы.
«А сегодня я стоял на берегу и увидел, как пузом кверху стали всплывать большие рыбы. Гибнут они сейчас прямо на глазах. Причем рыба настолько большая, что я удивлен. Не думал, что такие у нас водятся», — отмечает Николай Павленко.
По словам ростовчанина, мимо идут люди, и все оглядываются вокруг, пытаясь найти причину, почему гибнет рыба.
«Местные жители говорят, что прежде ни разу не видели, чтобы здесь гибла рыба. У нас же тут шикарная зеленая зона отдыха, где на выходных гуляют тысячи людей — как на берегу в Сочи», — констатирует собеседник.
На момент публикации материала выяснить, почему сейчас гибнет рыба в Северном водохранилище Ростова, не удалось. В приемной Минприроды и экологии Ростовской области звонок корреспондента RostovGazeta перевели на пресс-секретаря, уточнив, что специалист сейчас, вероятно, на выезде. Трубку никто не снял. А при повторном звонке в приемную, телефон оказался занят. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему умирает рыба в реке Мертвый Донец.