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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Массовая гибель рыбы в Северном водохранилище Ростова

Всплывают брюхом вверх: в Ростове в Северном водохранилище массово гибнет рыба

17 апреля 2024, 13:08
Фото: Николай Павленко / rostovgazeta.ru
Массовая гибель рыбы в Северном водохранилище Ростова

Ростовчанин сообщил о массовом море рыбы в Северном водохранилище

Массовая гибель рыбы происходит сейчас в Северном водохранилище возле родника Сурб Хач, сообщил RostovGazeta ростовчанин Николай Павленко

Собеседник рассказывает, что еще четыре дня назад заметил, что берег Северного водохранилища был усыпан множеством мертвой рыбы.

«А сегодня я стоял на берегу и увидел, как пузом кверху стали всплывать большие рыбы. Гибнут они сейчас прямо на глазах. Причем рыба настолько большая, что я удивлен. Не думал, что такие у нас водятся», — отмечает Николай Павленко.

По словам ростовчанина, мимо идут люди, и все оглядываются вокруг, пытаясь найти причину, почему гибнет рыба.

Видео: rostovgazeta.ru
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«Местные жители говорят, что прежде ни разу не видели, чтобы здесь гибла рыба. У нас же тут шикарная зеленая зона отдыха, где на выходных гуляют тысячи людей — как на берегу в Сочи», — констатирует собеседник.

На момент публикации материала выяснить, почему сейчас гибнет рыба в Северном водохранилище Ростова, не удалось. В приемной Минприроды и экологии Ростовской области звонок корреспондента RostovGazeta перевели на пресс-секретаря, уточнив, что специалист сейчас, вероятно, на выезде. Трубку никто не снял. А при повторном звонке в приемную, телефон оказался занят. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему умирает рыба в реке Мертвый Донец.

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