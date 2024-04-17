Зарплаты в Ростовской области выросли из-за дефицита кадров

Год к году в Ростовской области число вакансий выросло на 45%. При этом из-за рекордно низкой безработицы (например, 2,7% для Ростова-на-Дону) найти соискателя работодателям становится все сложнее. Чтобы найти новых сотрудников и не потерять старых компании идут на повышение зарплат. Аналитики отмечают, что в регионе работодатели стали повышать доходы сотрудникам несколько раз в год. Рост предлагаемых зарплат в Ростовской области составил 5,3%.