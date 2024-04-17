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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Средняя зарплата в Ростовской области выросла на 5,3% из-за дефицита кадров

Зарплаты в Ростовской области выросли из-за дефицита кадров

17 апреля 2024, 12:54
Фото: unsplash
Средняя зарплата в Ростовской области выросла на 5,3% из-за дефицита кадров
Средний предлагаемый доход в Ростовской области составляет сейчас почти 55 тысяч рублей, рассказали аналитики «Авито Работа» на встрече с представителями СМИ.

Год к году в Ростовской области число вакансий выросло на 45%. При этом из-за рекордно низкой безработицы (например, 2,7% для Ростова-на-Дону) найти соискателя работодателям становится все сложнее. Чтобы найти новых сотрудников и не потерять старых компании идут на повышение зарплат. Аналитики отмечают, что в регионе работодатели стали повышать доходы сотрудникам несколько раз в год. Рост предлагаемых зарплат в Ростовской области составил 5,3%.

Сейчас средний доход в регионе составляет 54 923 рубля. Для сравнения — средняя зарплата в России составляет 59 927 рублей. Год к году она выросла на 7%.

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Больше всего кадров в Ростовской области не хватает в сферах производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и продаж. Предлагаемые зарплаты там выше средних по региону. Так, фрезеровщику в регионе платят в среднем 141,4 тысячи рублей, машинисту — 100,4 тысячи рублей, водителю такси — 96,7 тысячи рублей, токарю — 92,9 тысячи рублей, а крановщику — 91,9 тысячи рублей.

Ранее эксперт назвал отрасли, где ждать повышения зарплат в Ростове в 2024 году.

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