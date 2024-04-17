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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Житель Ростовской области узнал, что рыба у него дома стоит 11 млн рублей

Житель Ростовской области узнал, что рыба у него дома стоит 11 млн рублей

17 апреля 2024, 09:09
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области
Житель Ростовской области узнал, что рыба у него дома стоит 11 млн рублей

Рыбу на 11 млн рублей нашли у браконьера в Ростовской области

В Ростовской области обнаружили незаконный рыбный цех с товаром на несколько миллионов рублей, сообщает Donnews.

В районе села Пешково пограничники остановили машину, в которой было 700 килограммов рыбы. Водитель признался, что направлялся в другой населенный пункт и хотел сдать продукцию.

После этого провели обыски в частном доме, где нашли занесенных в Красную книгу осетров. Кроме того, обнаружили еще 3,5 тонны другой рыбы.

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Общий размер ущерба оценили на сумму 11 миллионов рублей. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а максимальное наказание составляет 9 лет заключения.

Ранее стало известно, что под Ростовом срочно продают землю рядом с рекой и прудом за 15 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Происшествия#Незаконный рыбный цех
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