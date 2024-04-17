Житель Ростовской области узнал, что рыба у него дома стоит 11 млн рублей

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В районе села Пешково пограничники остановили машину, в которой было 700 килограммов рыбы. Водитель признался, что направлялся в другой населенный пункт и хотел сдать продукцию.
После этого провели обыски в частном доме, где нашли занесенных в Красную книгу осетров. Кроме того, обнаружили еще 3,5 тонны другой рыбы.
Общий размер ущерба оценили на сумму 11 миллионов рублей. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а максимальное наказание составляет 9 лет заключения.
Ранее стало известно, что под Ростовом срочно продают землю рядом с рекой и прудом за 15 миллионов рублей.