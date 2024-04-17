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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Жители Ростовской области станут свидетелями уникального звездопада Эта-Аквариды

Жители Ростовской области увидят метеорный поток Эта-Аквариды

17 апреля 2024, 07:29
Фото: unsplash
Жители Ростовской области станут свидетелями уникального звездопада Эта-Аквариды
С 15 апреля по 27 мая в Ростовской области можно будет наблюдать метеорный поток, сообщает астрономический портал Star Walk.

Пик активности звездопада Эта-Аквариды выпадет на 6 мая. Интенсивность потока будет средней, около 50 метеоров в час.

Астрономы советуют наблюдать за звездопадом после 02.00 мск. Лучше выбрать для этого место с открытым горизонтом и подальше от крупных населенных пунктов. Наблюдать звездопад можно будет с 15 апреля по 27 мая.

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Поток Эта-Аквариды вызван кометой 1P/Галлея. В следующий раз она посетит Землю лишь в 2061 году. До этого ее наблюдали в 1986 году.

Напомним, редкую ледяную комету и Меркурий смогут увидеть ростовчане весной 2024 года.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Звездопад в Ростовской области
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