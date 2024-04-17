Жители Ростовской области увидят метеорный поток Эта-Аквариды

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Пик активности звездопада Эта-Аквариды выпадет на 6 мая. Интенсивность потока будет средней, около 50 метеоров в час.
Астрономы советуют наблюдать за звездопадом после 02.00 мск. Лучше выбрать для этого место с открытым горизонтом и подальше от крупных населенных пунктов. Наблюдать звездопад можно будет с 15 апреля по 27 мая.
Поток Эта-Аквариды вызван кометой 1P/Галлея. В следующий раз она посетит Землю лишь в 2061 году. До этого ее наблюдали в 1986 году.
Напомним, редкую ледяную комету и Меркурий смогут увидеть ростовчане весной 2024 года.