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Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников

Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников

18 апреля 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney
Над территорией Ростовской области удалось ликвидировать сразу три беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев.

Происшествие случилось в ночь на четверг, 18 апреля. Это произошло в районе Каменска-Шахтинского.

Сработали системы ПВО, которые заметили три беспилотника. Их удалось ликвидировать, в данный момент выясняются все последствия. Пользователи начали писать комментарии и благодарить тех, кто причастен к отражению атаки.

Три беспилотника сбили над Каменском в ночь на 18 апреля
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«Спасибо ребятам из ПВО», — пишут местные жители.

«Спасибо мужикам, служащим в ПВО», — заявили ростовчане.

В Минобороны рассказали, что это была попытка киевского режима совершить теракт. Целью выбрали объекты на территории РФ.

До этого губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников на Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев#Беспилотники#Атака#Происшествия
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