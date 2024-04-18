Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Происшествие случилось в ночь на четверг, 18 апреля. Это произошло в районе Каменска-Шахтинского.
Сработали системы ПВО, которые заметили три беспилотника. Их удалось ликвидировать, в данный момент выясняются все последствия. Пользователи начали писать комментарии и благодарить тех, кто причастен к отражению атаки.
«Спасибо ребятам из ПВО», — пишут местные жители.
«Спасибо мужикам, служащим в ПВО», — заявили ростовчане.
В Минобороны рассказали, что это была попытка киевского режима совершить теракт. Целью выбрали объекты на территории РФ.
До этого губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников на Дону.