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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:59

В Ростовской области построят две новые полосы на М-4 «Дон»

Реконструкция трассы М-4 «Дон» в Ростовской области растянется на несколько лет

18 апреля 2024, 11:54
Фото: donland.ru
В Ростовской области построят две новые полосы на М-4 «Дон»

Голубев анонсировал ремонт на несколько лет на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области построят две новые полосы на М-4 «Дон», сообщил губернатор во время отчета о результатах деятельности правительства Ростовской области за 2023 год.

По словам Василия Голубева, в ближайшее время планируется реконструкция трассы М-4 «Дон».

— На 100 километров по предварительным расчетам будет потрачен 91 миллиард рублей, — пояснил Голубев.

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Работа займет не меньше двух-трех лет, заявил губернатор. Также наблюдается острая необходимость в строительстве двух новых полос.

Голубев напомнил, что на трассе М-4 «Дон» регулярно возникают пробки, особенно в летний период когда поток автомобилей увеличивается за счет туристов, направляющихся к Черному морю.

Ранее губернатор заявил о роста зарплат в регионе на 15 процентов.

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