Реконструкция трассы М-4 «Дон» в Ростовской области растянется на несколько лет

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
По словам Василия Голубева, в ближайшее время планируется реконструкция трассы М-4 «Дон».
— На 100 километров по предварительным расчетам будет потрачен 91 миллиард рублей, — пояснил Голубев.
Работа займет не меньше двух-трех лет, заявил губернатор. Также наблюдается острая необходимость в строительстве двух новых полос.
Голубев напомнил, что на трассе М-4 «Дон» регулярно возникают пробки, особенно в летний период когда поток автомобилей увеличивается за счет туристов, направляющихся к Черному морю.
Ранее губернатор заявил о роста зарплат в регионе на 15 процентов.