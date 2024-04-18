Губернатор Голубев заявил о разрушениях после падения беспилотников на Дону

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Напомним, что в ночь со среды на четверг, 18 апреля, три беспилотных летательных аппарата были сбиты системами противовоздушной обороны. Обломки дронов упали на территорию Каменска, где выбило стекла на промышленном объекте.
Глава региона уточнил, что один из сотрудников предприятия получил легкие порезы, ему сразу оказали помощь. Он отказался ехать в больницу.
Теперь в регионе проводятся следственные мероприятия из-за случившегося. В Минобороны заявили, что атаку совершил киевский режим, который выбрал целями объекты на территории РФ.
До этого губернатор рассказал о пострадавших от детонации беспилотника в Морозовске.