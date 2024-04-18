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Губернатор Голубев заявил о разрушениях после падения беспилотников на Дону

Губернатор Голубев заявил о разрушениях после падения беспилотников на Дону

18 апреля 2024, 05:24
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за падения обломков беспилотников повреждение получило здание, заявил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в ночь со среды на четверг, 18 апреля, три беспилотных летательных аппарата были сбиты системами противовоздушной обороны. Обломки дронов упали на территорию Каменска, где выбило стекла на промышленном объекте.

Глава региона уточнил, что один из сотрудников предприятия получил легкие порезы, ему сразу оказали помощь. Он отказался ехать в больницу.

Один человек пострадал при падении беспилотника в Ростовской области
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Теперь в регионе проводятся следственные мероприятия из-за случившегося. В Минобороны заявили, что атаку совершил киевский режим, который выбрал целями объекты на территории РФ.

До этого губернатор рассказал о пострадавших от детонации беспилотника в Морозовске.

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