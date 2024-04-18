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Updated Сегодня, 10:17

Губернатор Ростовской области Голубев заявил о росте зарплат на 15%

Губернатор Ростовской области Голубев заявил о росте зарплат на 15%

18 апреля 2024, 10:15
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Голубев заявил о росте зарплат на 15%
В Ростовской области в 2023 году среднемесячная заработная плата местных жителей увеличились на 15%, заявил губернатор Василий Голубев.

Глава региона рассказал о результатах работы правительства области в минувшем году. Он сообщил, что реальная зарплата увеличилась на 8%.

За год удалось снизить регистрируемую безработицу, в данный момент она составляет 0,3%. В прошлом году на региональные проекты направили более 40 миллиардов рублей из бюджета.

Зарплаты в Ростовской области выросли из-за дефицита кадров
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Губернатор напомнил, что в прошлом году повысили МРОТ и прожиточный минимум. А среднедушевые доходы населения по итогам года выросли на 15%.

Ранее стало известно, что компании в Ростове массово набирают на работу студентов без опыта.

До этого появилась информация, что зарплаты в донском регионе выросли из-за дефицита кадров.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Зарплата#Голубев#Донской губернатор
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