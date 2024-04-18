Губернатор Ростовской области Голубев заявил о росте зарплат на 15%

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Глава региона рассказал о результатах работы правительства области в минувшем году. Он сообщил, что реальная зарплата увеличилась на 8%.
За год удалось снизить регистрируемую безработицу, в данный момент она составляет 0,3%. В прошлом году на региональные проекты направили более 40 миллиардов рублей из бюджета.
Губернатор напомнил, что в прошлом году повысили МРОТ и прожиточный минимум. А среднедушевые доходы населения по итогам года выросли на 15%.
Ранее стало известно, что компании в Ростове массово набирают на работу студентов без опыта.
До этого появилась информация, что зарплаты в донском регионе выросли из-за дефицита кадров.