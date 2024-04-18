Гуманитарный груз украли в Ростове-на-Дону у вдовы убитого ополченца «Моторолы»

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
По информации издания, супруга ополченца занималась сбором гумпомощи для российских бойцов. Она вместе с другими активистами переносила товары из жилого помещения в автомобиль.
«Кто-то воспользовался этой ситуацией и своровал часть помощи», — уточнило издание. Что именно украли, не раскрывается.
Добавим, что никаких официальных комментариев по этому поводу не было. Сейчас вся информация уточняется.
Напомним, что в 2016 году в центре Донецка был совершен теракт. Тогда во время взрыва в лифте от полученных ранений погиб командир батальона ДНР «Спарта» Арсен Павлов.
Ранее на вокзале в Ростове вещи из ячейки украли с помощью фотографии QR-кода.