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Published Сегодня, 09:53

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Updated Сегодня, 09:55

Гуманитарный груз украли в Ростове-на-Дону у вдовы ополченца «Моторолы»

Гуманитарный груз украли в Ростове-на-Дону у вдовы убитого ополченца «Моторолы»

18 апреля 2024, 09:53
Фото: Unsplash
Гуманитарный груз украли в Ростове-на-Дону у вдовы ополченца «Моторолы»
В Ростове-на-Дону обокрали вдову ополченца Арсена Павлова, который известен как «Моторола», пишет Regnum.

По информации издания, супруга ополченца занималась сбором гумпомощи для российских бойцов. Она вместе с другими активистами переносила товары из жилого помещения в автомобиль.

«Кто-то воспользовался этой ситуацией и своровал часть помощи», — уточнило издание. Что именно украли, не раскрывается.

На вокзале в Ростове вещи из ячейки украли с помощью фотографии QR-кода
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Добавим, что никаких официальных комментариев по этому поводу не было. Сейчас вся информация уточняется.

Напомним, что в 2016 году в центре Донецка был совершен теракт. Тогда во время взрыва в лифте от полученных ранений погиб командир батальона ДНР «Спарта» Арсен Павлов.

Ранее на вокзале в Ростове вещи из ячейки украли с помощью фотографии QR-кода.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Гуманитарная помощь#Происшествия#Ополченец
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