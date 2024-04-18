rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Массовая драка в Ростове-на-Дону попала на видео

Массовая драка в Ростове-на-Дону попала на видео

18 апреля 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Массовая драка в Ростове-на-Дону попала на видео

Массовая драка произошла в Ростове на Социалистической

В Ростове-на-Дону произошла драка, в которой участвовали несколько человек, сообщили очевидцы корреспонденту RostovGazeta.

На улице Социалистической несколько человек что-то не поделили и решили выяснить отношения на кулаках. Один из них был вооружен палкой, а другой бросил в обидчиков бутылку, но промахнулся.

Побоище происходило на тротуаре, где столпились зеваки и спокойно наблюдали за происходящим. В результате все завершилось побегом одной компании от другой.

Что стало причиной конфликта, не раскрывается.

Массовую драку устроили водители прямо на трассе в Ростовской области
Узнать подробнее
Массовая драка в Ростове-на-Дону попала на видео
Видео: rostovgazeta.ru

«Страшно и опасно уже просто на улице», — написали пользователи в комментариях.

«Как будто снова 1990-е», — заявили ростовчане. Добавим, что официальной информации о потасовке не поступало.

Ранее неадекватный пассажир избил битой таксиста в Ростовской области.

Читайте также:
Неадекватный пассажир избил битой таксиста в Ростовской областиВ Москве задержали мужчину, избившего жителя ПодмосковьяБастрыкин вмешался в дело 90-летней бабушки из Ростова, которую избил внук
#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Драка#Массовая драка#Происшествия
Подпишитесь
Один человек пострадал при падении беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 05:12
Губернатор Голубев заявил о разрушениях после падения беспилотников на Дону
Сегодня, 05:24
Киевский режим пытался совершить теракт в Ростовской области
Сегодня, 04:59
Губернатор Голубев заявил о разрушениях после падения беспилотников на Дону
Сегодня, 05:24
Три беспилотника сбили над Каменском в ночь на 18 апреля
Сегодня, 00:09
«По сценарию Орска»: активисты опасаются наводнения на Дону из-за Цимлянской плотины
Сегодня, 05:44
"