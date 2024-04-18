Массовая драка в Ростове-на-Дону попала на видео

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
На улице Социалистической несколько человек что-то не поделили и решили выяснить отношения на кулаках. Один из них был вооружен палкой, а другой бросил в обидчиков бутылку, но промахнулся.
Побоище происходило на тротуаре, где столпились зеваки и спокойно наблюдали за происходящим. В результате все завершилось побегом одной компании от другой.
Что стало причиной конфликта, не раскрывается.
«Страшно и опасно уже просто на улице», — написали пользователи в комментариях.
«Как будто снова 1990-е», — заявили ростовчане. Добавим, что официальной информации о потасовке не поступало.
Ранее неадекватный пассажир избил битой таксиста в Ростовской области.