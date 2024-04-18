rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В Ростове на ремонт дорог на Большой Садовой потратят 67 миллионов рублей

На Большой Садовой в Ростове проведут масштабный ремонт дороги и тротуаров

18 апреля 2024, 09:14
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на ремонт дорог на Большой Садовой потратят 67 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону запланированы работы по реконструкции дорожного покрытия на улице Большая Садовая, сообщается на сайте госзакупок.

Ремонтные работы будут осуществляться на участке от проспекта Сиверса до проспекта Буденновский, а также от проспекта Кировский до проспекта Театральный.

В рамках этого проекта планируется обновление проезжей части и тротуаров, а также установка бортовых камней и замена люков.

Предполагаемый срок завершения всех работ указан — 31 декабря 2024 года.

В Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 Мая
Узнать подробнее

Общая стоимость контракта составляет более 67,8 миллиона рублей.

Заказчиком работ выступает Муниципальное казённое учреждение «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону».

Работы будут вестись поэтапно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Ростовской области по-новому обозначат границу с Краснодарским краем.

Читайте также:
Власти назначили дату проведения седьмого Ростовского велопарадаВ Ростове-на-Дону отремонтируют дороги на 27 улицах в 2024 годуВ Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тыс рублей за метр
#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Ремонт дорог#Большая Садовая#Люки#Тротуары#Проспект Буденновский#Проспект Кировский#Проспект Сиверса
Подпишитесь
Один человек пострадал при падении беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 05:12
Губернатор Голубев заявил о разрушениях после падения беспилотников на Дону
Сегодня, 05:24
Киевский режим пытался совершить теракт в Ростовской области
Сегодня, 04:59
Губернатор Голубев заявил о разрушениях после падения беспилотников на Дону
Сегодня, 05:24
Три беспилотника сбили над Каменском в ночь на 18 апреля
Сегодня, 00:09
«По сценарию Орска»: активисты опасаются наводнения на Дону из-за Цимлянской плотины
Сегодня, 05:44
"