На Большой Садовой в Ростове проведут масштабный ремонт дороги и тротуаров

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Ремонтные работы будут осуществляться на участке от проспекта Сиверса до проспекта Буденновский, а также от проспекта Кировский до проспекта Театральный.
В рамках этого проекта планируется обновление проезжей части и тротуаров, а также установка бортовых камней и замена люков.
Предполагаемый срок завершения всех работ указан — 31 декабря 2024 года.
Общая стоимость контракта составляет более 67,8 миллиона рублей.
Заказчиком работ выступает Муниципальное казённое учреждение «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону».
Работы будут вестись поэтапно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности дорожного движения.
Ранее стало известно, что в Ростовской области по-новому обозначат границу с Краснодарским краем.