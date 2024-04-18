На украшения Ростова ко Дню Победы потратят почти 10 млн рублей

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Планируется комплексное оформление центральных улиц и площадей города.
Средства направят на изготовление, доставку, монтаж и обслуживание различных декоративных элементов.
Так, украсят площадь Воинской Славы, фасад здания «Дворца творчества детей и молодежи», а также площадь перед центральным входом в парк Горького.
Также планируется установка различных композиций и элементов декора на территории города, включая «Флаговые композиции», композицию «Фотостену» с внешней подсветкой, а панно на ограждениях с детскими рисунками и оформление площади перед скульптурной композицией «Мать и дитя».
Подрядчика будут искать до 24 апреля.
Ранее стало известно, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области.