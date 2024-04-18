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На украшения Ростова к 9 маю потратят почти 10 млн рублей

На украшения Ростова ко Дню Победы потратят почти 10 млн рублей

18 апреля 2024, 09:11
Фото: Администрация Ростова
На украшения Ростова к 9 маю потратят почти 10 млн рублей
Ростов-на-Дону готовится к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Для подготовки к этому важному событию из бюджета выделили почти 10 миллионов рублей на украшение улиц, сообщается на сайте госзакупок.

Планируется комплексное оформление центральных улиц и площадей города.

Средства направят на изготовление, доставку, монтаж и обслуживание различных декоративных элементов.

Так, украсят площадь Воинской Славы, фасад здания «Дворца творчества детей и молодежи», а также площадь перед центральным входом в парк Горького.

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Также планируется установка различных композиций и элементов декора на территории города, включая «Флаговые композиции», композицию «Фотостену» с внешней подсветкой, а панно на ограждениях с детскими рисунками и оформление площади перед скульптурной композицией «Мать и дитя».

Подрядчика будут искать до 24 апреля.

Ранее стало известно, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области.

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