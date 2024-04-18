На украшения Ростова ко Дню Победы потратят почти 10 млн рублей

Ростов-на-Дону готовится к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Для подготовки к этому важному событию из бюджета выделили почти 10 миллионов рублей на украшение улиц, сообщается на сайте госзакупок.